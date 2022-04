Wingspan: European Expansion en mai sur Nintendo Switch

Monster Couch avait précédemment annoncé que la version numérique du jeu de cartes stratégiques basé sur les oiseaux, Wingspan, recevait un nouveau contenu DLC, intitulé Wingspan : European Expansion. À l’époque, la date de sortie avait été fixée au deuxième trimestre 2022, mais il est désormais confirmé que cette nouvelle extension sortira le 5 mai 2022.

Le Cross-platform est également activé pour le DLC, permettant aux joueurs de s’affronter sur plusieurs plateformes avec d’autres joueurs de l’extension européenne. Pendant ce temps, le mode Automa solo sera étendu avec de nouvelles mécaniques et cartes d’objectifs, ainsi qu’un nouveau mode Automa Weekly Challenge qui peut être tenté pour obtenir un score élevé sur un classement en ligne.Le jeu de base Wingspan est disponible sur l’eShop de la Switch pour 19,99 $, l’extension européenne coûtant 9,99 $.

Wingspan (À tire d’ailes): European Expansion (Extension Europe) vous fait voyager vers un autre continent. Explorez différents habitats en Europe et rencontrez de charmants oiseaux qui possèdent tous de nouvelles aptitudes intéressantes.

Nouveaux oiseaux, nouveaux pouvoirs

Qui dit nouvelle région, dit plus d’oiseaux à découvrir. Chacun d’eux s’accompagne d’un enregistrement de son chant. Les oiseaux européens possèdent un ensemble de nouvelles aptitudes variées. Utilisez des pouvoirs de fin de manche, prenez la nourriture de vos adversaires, occupez deux emplacements avec une seule carte, et plus encore !

Atteignez des objectifs et entreprenez de nouvelles stratégies

De nouveaux objectifs de manche vont être ajoutés pour diversifier et équilibrer le gameplay. Faites preuve de ruse et utilisez les ressources disponibles à votre avantage. Ouvrez votre champ des possibles et tentez de gagner par d’autres moyens !

Admirez la beauté des paysages européens

Wingspan (À tire d’ailes): European Expansion (Extension Europe) vous fera découvrir de magnifiques décors pittoresques qui s’inspirent des paysages du continent. Vous pourrez contempler les tulipes en pleine floraison des Pays-Bas ou encore vous imprégner de l’atmosphère particulière des bâtiments de l’Europe de l’Est.

Profitez d’une musique relaxante

Laissez-vous transporter par la bande originale créée par Pawel Gorniak, le compositeur à l’origine de la musique de Wingspan (À tire d’ailes). Des morceaux agréables et reposants inspirés de la musique classique européenne vous permettront de vous détendre et de vous concentrer lors des parties les plus exigeantes.

Accédez à toutes les fonctionnalités du jeu de base

Avec Wingspan (À tire d’ailes): European Expansion (Extension Europe), vous ne perdez aucune des fonctionnalités déjà présentes dans le jeu de base. Vous pourrez jouer en multijoueur sur toutes les plateformes, avec vos amis comme avec des inconnus, et ce malgré les différences de plateformes. De nouveaux objectifs et de nouvelles cartes bonus ont été ajoutés au mode automate et aux défis hebdomadaires pour vous permettre de tester davantage vos aptitudes.

N’attendez pas et envolez-vous vers l’Europe à la découverte de nouveaux oiseaux.