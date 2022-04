Top des ventes de la semaine au Japon: la belle surprise 13 Sentinels Aegis Rim

Voici le top des ventes de la semaine (du 11 au 17 avril 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Si Kirby garde la tête du classement, 13 Sentinels: Aegis Rim réalise un très bon score pour un jeu sorti il y a deux ans sur Ps4. C’est même assez proche de la sortie sur la console 4 de Sony qui avait fait 34.608 (environ 100k LTD). On lui souhaite une aussi belle réussite. Winning Post 9 s’est vendu beaucoup plus sur Switch que sur PS4, soulignant vraiment comment Switch est devenu le système dominant au Japon, même pour les sorties multiplateformes.

01./01. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 38.234 / 589.200 (-36%)

02./00. [NSW] 13 Sentinels: Aegis Rim <ADV> (Atlus) {2022.04.14} (¥6.980) – 27.199 / NEW

03./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.167 / 4.567.753 (-19%)

04./00. [NSW] Winning Post 9 2022 <SLG> (Koei Tecmo) {2022.04.14} (¥7.800) – 12.704 / NEW

05./00. [NSW] Battle Spirits: Connected Battlers <TBL> (FuRyu) {2022.04.14} (¥6.980) – 10.764 / NEW

06./00. [PS4] Winning Post 9 2022 <SLG> (Koei Tecmo) {2022.04.14} (¥7.800) – 9.421 / NEW

07./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.141 / 2.604.603 (-5%)

08./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.643 / 4.847.161 (-18%)

09./04. [NSW] Pokemon Legends: Arceus <RPG> (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) – 6.444 / 2.223.120 (-25%)

10./09. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 5.064 / 3.122.541 (+0%)

La Nintendo Switch se stabilise à 60K cette semaine, alors que la Ps5 est à des niveaux vraiment mauvais. Ces derniers mois, il semblait que la PS5 pouvait battre la PS4 à long terme, mais maintenant on a l’impression que Sony a complètement abandonné, avec ces chiffres et aucune sortie de jeu significative jusqu’à … on sait pas trop. La Xbox est elle en augmentation, dans une moindre mesure. Avec tous les efforts déployés par Microsoft, on serait vraiment heureux pour eux qu’ils trouvent une fanbase de niche au Japon.