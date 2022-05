Sortie mondiale de La série : Pokémon, les voyages ultimes en 2022

Nouvelle bande-annonce et détails annoncés pour la 25e saison de la série animée Pokémon

Londres, Royaume-Uni, le 11 mai 2022. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a dévoilé la prochaine saison de la série animée Pokémon emblématique, La série : Pokémon, les voyages ultimes. Elle sortira dans certains pays dès le printemps et progressivement dans d’autres pays jusqu’à la fin de l’année 2022 et au-delà. La 25ᵉ saison de la série animée mondialement connue suivra Sacha Ketchum et son Pikachu, ainsi que Goh et Chloé, dans leurs nouvelles aventures dans le monde des Pokémon.

The Pokémon Company International a offert aux fans un aperçu de la nouvelle saison en dévoilant des captures d’écran inédites et un synopsis officiel. Une bande-annonce mondiale de La série : Pokémon, les voyages ultimes vient également d’être publiée sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon :

Synopsis de La série : Pokémon, les voyages ultimes

Les enjeux pour Sacha, Goh et Chloé sont plus élevés que jamais tandis qu’ils progressent vers leurs buts. Alors que le tournoi du Couronnement Mondial commence, Sacha, Pikachu et leurs amis Pokémon s’entraînent activement. Pendant ce temps, Goh entreprend plusieurs missions spéciales difficiles pour rejoindre le Projet Mew. Chloé et Évoli découvrent les différentes Évolutions possibles pour Évoli, mais sauront-elles prendre une décision quant à son avenir ? Attendez-vous à de l’action en continu, des visages familiers de précédents voyages et de nouvelles découvertes Pokémon.