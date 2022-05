Les développeurs de Genshin Impact dévoilent un nouveau projet : Zenless Zone Zero

On ne peut pas nier que Genshin Impact a été un énorme succès pour miHoYo et ils ont maintenant levé le voile sur leur nouveau projet qui est mieux décrit comme un RPG d’action fantastique urbain. Le nouveau jeu free-to-play s’intitule Zenless Zone Zero et sera lancé d’abord sur PC, iOS et Android, avec d’autres plateformes à venir (on espère cette fois une sortie sur Nintendo Switch). L’équipe de relations publiques de la société a également déclaré récemment que Genshin Impact est toujours destiné à la Nintendo Switch, mais aucune autre information n’a été divulguée.

Vous pouvez découvrir ci-dessous la première bande-annonce de Zenless Zone Zero ainsi que des détails sur le jeu fournis par miHoYo.

Zenless Zone Zero est une toute nouvelle IP de jeu qui se déroule dans une ville métropolitaine post-apocalyptique. Il présente une histoire captivante avec un style artistique futuriste, des personnages distinctifs et un système de combat exaltant axé sur l’action. Les joueurs joueront le rôle d’un « Proxy » et se lanceront dans une aventure avec un groupe diversifié de partenaires pour vaincre les ennemis inconnus et percer les mystères de New Eridu, le dernier refuge de la civilisation urbaine.

La civilisation contemporaine a été détruite par une catastrophe surnaturelle connue sous le nom de « Hollows ». Ils se développent de façon exponentielle à partir de l’air, créant des dimensions désordonnées où errent de mystérieux monstres surnommés les « Ethereal ». New Eridu, la dernière civilisation urbaine ayant survécu à l’apocalypse, a réussi à prospérer en acquérant la technologie permettant d’extraire des ressources précieuses des Hollows. »