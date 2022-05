15 nouveaux jeux annoncés, datés ou repoussés sur Nintendo Switch

Oxide Room 104 a maintenant une date de sortie confirmée le 17 juin sur Nintendo Switch et l’éditeur Perp Games et Wildsphere ont publié une nouvelle bande-annonce pour célébrer, montrant plus de gameplay et l’atmosphère du titre d’horreur psychologique.

Combinant jeu d’évasion et d’action, Oxide Room 104 est un jeu de body horror en solo qui se déroule dans un vieux motel. Kidnappé, à la merci d’un cruel scientifique, et traqué par une effroyable créature, vous devez essayer de vous échapper en faisant appel à votre bon sens, comme vous le feriez dans la vie réelle. Parviendrez-vous à sortir d’Oxide ? Tout commence lorsque vous vous réveillez dans la baignoire d’une chambre d’hôtel, complètement nu, blessé et incapable de vous rappeler de ce qu’il s’est passé. Vous vous souvenez que l’affaire avait mal tourné, mais désormais, la seule chose qui compte est de vous échapper de cet endroit horrifiant, quoi qu’il en coûte. À partir de maintenant, toutes les actions que vous effectuerez vous mèneront à l’une des conclusions de l’histoire. Et sachez une chose : de toutes les possibilités de dénouement, il n’y a qu’une seule bonne manière de s’échapper… Il existe de nombreuses possibilités et manières de résoudre les différents problèmes, ainsi que différentes routes. Certaines de vos actions vous conduiront à des états qui modifieront votre façon de percevoir l’environnement, voire à une issue brutale. N’oubliez pas qu’une mauvaise décision peut faire la différence entre la vie et la mort.

Oxide Room 104 sortira le 17 juin. Une version physique sera disponible.

Goetia 2 sortira le 19 mai pour 9,99€ sur l’eShop de la console hybride.

Que pourrait-il bien arriver à deux amoureux s’offrant un court séjour à Venise, en Italie ? Parmi toutes les possibilités, se retrouver séparés et piégés par un démon n’était certainement pas ce à quoi Daphné et Luca s’attendaient. Réveillé en tant que pur esprit dans un monde étrange qu’il ne comprend pas, Luca est pris au piège par Buer, un démon aux intentions cachées qui n’ont rien de rassurant. Il devra retrouver son chemin vers Daphné et sa propre enveloppe charnelle, contraint de résoudre des énigmes et d’utiliser toutes les informations qu’il pourra glaner pour retrouver sa vie d’avant: notes, livres, esprits, mais aussi les informations (partielles) fournies par Buer. La série Goetia est basée sur un grand principe: dans ces point-and-clicks, vous incarnez un esprit. Et que se passe-t-il quand vous n’avez pas de poches ? Vous n’avez pas d’inventaire non plus. Creusez-vous les méninges et gardez l’esprit ouvert: tout peut vous être utile, des notes aux décors. N’oubliez pas: vos actions dans une pièce auront des conséquences ailleurs. Et il y a beaucoup “d’ailleurs” à Venise – en particulier quand des démons y ont élu domicile.

Cloud Gardens devait initialement arriver sur Nintendo Switch dans quelques jours, mais Coatsink et Noio ont maintenant annoncé un retard de dernière minute pour le jeu. Il est dit que le titre a dû être repoussé en raison d’un « problème mineur de backend ». L’annonce a réaffirmé qu’il s’agit d’un problème « mineur », qui ne devrait donc pas entraîner un long retard. Cependant, aucune nouvelle date ne peut être annoncée pour le moment.

Exploitez le pouvoir de la nature pour envahir de plantes des scènes lo-fi de déclin urbain et des paysages manufacturés. Créez des petits dioramas de brutalisme et de beauté couverts de végétation en plantant des graines, en réaffectant des centaines d’objets et en créant d’uniques structures prêtes à se faire récupérer par la nature. Plongez dans un mode créatif relaxant sans objectifs ou embarquez dans une aventure multichapitres où la tâche est de trouver le juste milieu entre le naturel et l’artificiel. Ajouter des objets encouragera la végétation luxuriante à pousser, mais chaque objet doit être couvert de feuillage pour pouvoir continuer. Cloud Gardens plane quelque part entre un jouet « bac à sable » et un jeu avec des défis. En partie un simulateur de jardinage, un constructeur de paysages dystopiques et un jeu de puzzle qui est à la fois satisfaisant et sans frustrations. C’est une expérience relaxante qui vous amène d’une scène à la suivante tout en encourageant la créativité et l’invention de vos propres solutions. Il s’agit d’un jeu de relaxation dont le but premier est de se délecter de sa propre créativité. Les joueurs peuvent télécharger des vidéos de leurs dioramas terminés et les partager avec d’autres jardiniers à travers Internet. D’autant que notre serveur Discord est animé par une communauté de jardiniers.

Remote Life sortira le 27 mai sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch pour $18.99 / €17.99 / £14.99.

REMOTE LIFE est un jeu de tir spatial 2D pour PC (Shmup) avec des graphismes modernes qui rappellent les jeux d’arcade rétro. Les graphiques sont magnifiquement animés. Il est plein de monstres menaçants cool. Les arrière-plans sont fantastiques et s’adaptent parfaitement au monde extraterrestre. Les patrons sont énormes et effrayants. Il existe un nombre immense d’armes. La bande son s’adapte parfaitement au thème et au rythme du jeu. Ce jeu est une immersion totale dans un monde extraterrestre incroyable.

The Future You’ve Been Dreaming Of sortira le 15 mai pour 14€99.

Endossez le rôle d’un Zashiki-Warashi, un esprit de la maison qui peut apporter la bonne fortune, et pénétrez dans la vie de Sachi (bien qu’elle ne puisse pas vous voir). Vous verrez certains de ses moments les plus vulnérables et n’aurez d’autre choix que d’intervenir de temps en temps, mais c’est pour la guider vers un avenir brillant ! Donnez-lui une direction pendant qu’elle est à la maison et aidez-la à développer ses paramètres de toutes sortes de façons. Vos conseils détermineront l’avenir vers lequel elle se dirige. Il y a 20 chemins au total qui attendent Sachi, et c’est à vous de l’aider à les trouver !

La développeuse Laura Shigihara va porter son jeu d’aventure Rakuen sur la Nintendo Switch. Le lancement du titre est prévu dans le courant de l’année, et son prix devrait être d’environ 10 dollars.

EleMetals : Death Metal Death Match, un jeu d’action développé par Wallride et publié par RedDeer Games, devrait être lancé sur le Nintendo Switch eShop cette année. Le jeu est conçu dans l’optique d’un multijoueur local, les joueurs devant se battre pour survivre aux différents obstacles qui leur sont lancés dans l’une des nombreuses étapes du jeu.

Lost in play raconte l’aventure d’un frère et d’une sœur à travers des paysages surréalistes et imaginaires. Les enfants se perdent, et ainsi commence leur aventure pour rentrer chez eux. Ce jeu de casse-têtes et d’aventure vous donnera l’impression de jouer à un dessin animé !Le jeu sortira cet été sur Nintendo Switch pour $19.99 / €17.99 / £15.49.

Grâce au soutien des fans avec une campagne Kickstarter, le roguelike de gestion d’inventaire Backpack Hero sera réalisé sur Nikntendo Switch. Jaspel s’est rendu sur le site de crowdfunding il n’y a pas si longtemps afin de réunir suffisamment de fonds pour le projet. Bien qu’il ait cherché à obtenir 20 000 dollars, la campagne s’est terminée avec bien plus de 200 000 dollars. Plusieurs objectifs élargis ont été atteints, dont un spécifiquement pour la console hybride. Jaspel prévoit également l’ajout de quelques personnages, d’un mode créatif, etc.

Pour ceux qui sont curieux de savoir ce qu’est Backpack Hero, les joueurs devront collecter des objets rares, organiser un sac et combattre des ennemis. Comme l’emplacement des objets détermine leur effet, un sac à dos mieux organisé peut donner un personnage plus fort. La montée en niveau permet d’agrandir le sac à dos, ce qui permet d’avoir plus d’objets et une meilleure organisation. Si le sac à dos joue un rôle clé, le jeu ne se limite pas à cela. Attendez-vous à explorer des zones telles que d’anciens donjons, des grottes et des marécages. Il y a même un aspect du jeu dans lequel les joueurs peuvent améliorer leur ville. De plus, la progression dans l’overworld débloque du nouveau contenu. Backpack Hero commence avec le monde d’Orderia tombant dans le chaos, et c’est à vous de découvrir les anciens trésors pour ramener l’ordre dans le monde. En organisant la ville, vous contribuerez à restaurer le monde et à sauver les animaux qui y vivent.

Nous savions déjà que Behind the Frame: Les plus beaux paysages, une fiction interactive vivante, était en route pour la Nintendo Switch. Lors de sa première annonce, nous avions appris que le jeu serait disponible au cours de l’été 2022. Aujourd’hui, la date de sortie est fixée au 2 juin 2022.

Behind the Frame raconte l’histoire d’une artiste en herbe sur le point de terminer la pièce finale de sa présentation à la galerie. Une expérience relaxante et éloquente qui peut être jouée à n’importe quel rythme. Immergez-vous dans un monde panoramique rempli de couleurs resplendissantes, de superbes visuels animés à la main et d’une bande sonore douce et facile à écouter. Behind the Frame : The Finest Scenery occupe 1,7 Go et prend en charge les langues suivantes : allemand, anglais américain, anglais britannique, coréen, espagnol, français canadien, italien, japonais, russe, chinois simplifié et chinois traditionnel.

A Guidebook of Babel est un jeu d’aventure inspiré par le principe de l’effet papillon. Après votre mort, vous vous réveillerez à bord du Babel et aurez la chance de réécrire votre passé afin de modifier votre vie ! Le jeu sortira en fin d’année sur Nintendo Switch.

[Annonce aux passagers] Bienvenue à bord du Babel ! Vous venez peut-être de mourir, mais ne vous en faites pas pour autant ! Une nouvelle vie vient de commencer pour vous, et l’équipage du Babel vous emmènera sains et saufs vers votre nouvelle destination. Détendez-vous et feuilletez le guide touristique de votre destination. Pendant ce temps, l’équipage se chargera d’effacer vos souvenirs et de préparer le décollage !

Voici les informations nécessaires afin de mener votre aventure à bien :

[Effet papillon] Avancez dans le futur et retournez dans le passé pour réécrire votre histoire ! Espérons que vous parviendrez à vous démêler les pinceaux au cours de cette aventure pas comme les autres…

Ce nouveau monde vous semblera certainement étrange à premier abord, mais nous vous promettons que vous tomberez rapidement sous le charme de Babel. Voici un avant-goût de ce que vous y découvrirez :

[Une histoire riche en rebondissements] Plongez dans un monde plein de surprises et retrouvez-vous au centre de plusieurs histoires passionnantes.

L’heure est venue de mettre vos écouteurs, Babel est sur le point de décoller !

Amazing Superhero Squad sortira le 25 mai sur Nintendo Switch via l’eShop pour 6,99 €.

Pensez-vous qu’il est facile de résoudre tous les problèmes d’une ville maudite et de ne pas devenir fou/folle ? Dirigez une équipe de super-héro·ïne·s, sauvez Storborg City des désastres imminents, et battez vos rivaux sans honneur. Faites subsister votre entreprise et ne laissez pas les statistiques principales atteindre zéro. Résolvez les problèmes de la ville et de vos employé·e·s.

Une histoire passionnante – démasquez les conspirateurs·rices au sein de votre entreprise et évincez vos rivaux.

Construisez une équipe de rêve – combinez des héro·ïne·s avec différentes statistiques pour la meilleure efficacité possible et, s’il vous plaît, ne les laissez pas tou·te·s se faire tuer !

Square Keeper sortira le 9 juin sur Nintendo Switch pour $4.99 / €4.99.

Super Toy Cars Offroad sortira le 27 mai sur Nintendo Switch via la boutique en ligne (eShop) pour 19,99 €.

Frayez-vous votre propre chemin à travers ce jeu de course arcade effréné dans lequel vous contrôlez des voitures tout-terrain miniatures qui filent à travers des circuits étonnants composés d’objets surdimensionnés du quotidien. Conduisez votre véhicule tout-terrain là où aucun autre jouet n’est allé auparavant ! Tracez votre chemin à travers le sable brûlant de la plage en esquivant la crème solaire et les châteaux de sable, slalomez autour d’énormes snowboards et de lunettes de ski en dévalant la piste, ou explorez l’un des 15 circuits incroyablement détaillés disponibles dans le jeu. Super Toy Cars Offroad offre un choix de 20 véhicules aussi variés que les VTT, les poussettes, les voitures et les poids lourds. Choisir un véhicule rapide est important, mais il faut aussi qu’il soit résistant ! Vos adversaires ne vous feront pas de cadeaux, et la taille compte, donc, choisissez le véhicule qui vous permettra d’écraser vos adversaires ou leur faire manger la poussière ! Aucun autre jeu n’arrive à recréer la joie des heures jouées avec les voitures pendant les vacances d’été ou dans l’aire de jeux. Attachez votre ceinture et placez-vous sur la ligne de départ dans cette nouvelle aventure tout-terrain de Super Toy Cars !