Nouveau trailer pour Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Le Saint Royaume de Faerghus (Nintendo Switch)

Les Lions de saphir s’apprêtent à rugir le 24 juin dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes !

Allez-vous combattre aux côtés du prince Dimitri pour le Saint Royaume de Faerghus ?

Révélez les destinées de trois nations dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes sur Nintendo Switch, une histoire originale située dans l’univers de Fire Emblem: Three Houses. Prenant place à Fódlan, un continent gouverné par trois puissances, Fire Emblem Warriors: Three Hopes reprend le monde et les personnages de Fire Emblem: Three Houses pour raconter une nouvelle histoire. Participez à des batailles mêlant action et stratégie : contrôlez directement votre personnage et donnez des ordres à vos alliés pour décider où mener l’assaut selon l’évolution de la bataille. Profitez ensuite des instants de répit entre chaque affrontement pour interagir avec les personnages de Fire Emblem: Three Houses. Qu’allez-vous trouver dans ce récit inédit ? L’espoir… ou le désespoir ? Le jeu sera disponible en anglais, français, allemand, espagnol et italien, avec des voix anglaises et japonaises.