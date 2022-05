The Legend of Zelda: Ocarina of Time officiellement introduit au Hall of Fame

La cérémonie des World Video Game Hall of Fame avait il y a quelques semaines présentée ses nominés, aujourd’hui 4 jeux sont officiellement intronisés dans le cru 2022 de ce panthéon du jeu vidéo.

Le World Video Games Hall of Fame a été introduit en 2015 par le Strong National Museum of Play à New York, cette exposition permanente fait honneur aux jeux vidéos et y sont exposés les jeux qui ont tout particulièrement eu une aura puissante et une très grande influence sur le monde du gaming.

On y retrouve donc le must du must, qui s’agrandit chaque année en accueillant au cours d’une cérémonie, 4 jeux considérés comme étant les plus influents. Les jeux remportant ces nominations sont ainsi exposés définitivement dans le musée avec leur histoire les accompagnant.

Pour cette édition 2022, quatre jeux ont été intronisés dans ce panthéon. Il s’agît de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Ms. Pac-Man, Dance Dance Revolution et Sid Meier’s Civilization.

Ces quatre gagnants ont ainsi coiffé au poteau les autres jeux nommés pour cette année qui étaient Assassin’s Creed, Candy Crush Saga, Le démineur, NBA Jam, PaRappa the Rapper, Resident Evil, Rogue et Words with Friends.

Ces 4 jeux rejoignent donc les 32 autres jeux intronisés précedemment pour porter le total a 36. Il s’agît du second jeu de la série Zelda après le tout premier The Legend of Zelda a faire partie du Hall of Fame et du 8ème jeu de chez Nintendo.

Vous pouvez retrouver tous les jeux du Hall of Fame à cette adresse