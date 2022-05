En pleine augmentation d’abonnés, le service Nintendo Switch Online verra plus de services arriver

Assez souvent critiqué pour son manque de fonctionnalités et services, le Nintendo Switch Online a tout de même bien évolué depuis son introduction officielle en fin 2017, si bien que le nombre d’abonnés reste en constante progression.

Que ce soit avec l’ajout de services comme des jeux exclusivement réservés aux abonnés (Tetris99/Pacman99) ou encore l’ajout de consoles rétro. Le Nintendo Switch Online a su s’améliorer au fil des années, chose se remarquant notamment avec les jeux a l’essai beaucoup plus fréquents ainsi que la récente mise à jour de l’application mobile permettant de voir ses amis connectés et l’ajout d’icônes personnalisables avec les missions hebdomadaires.

De plus le récent service pack additionnel apporte une couche supplémentaire d’avantages aux abonnés comme la possibilité de jouer à la Nintendo 64 et Megadrive, ainsi que de profiter des derniers DLC sans avoir a les acheter individuellement pour Animal Crossing, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Splatoon 2.

Au cours du dernier bilan financier, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a statué que le nombre d’abonnés était en constante augmentation.

En particulier, il aurait dit que la majorité des abonnés aux Etats-Unis ont évolué vers le pack additionnel après le lancement du service en Octobre 2021. Ceci dit, Nintendo ne se concentre pas uniquement sur l’acquisition de nouveaux abonnés mais surtout sur la rétention de ceux étant déjà membres du service pack additionnel.

Bien entendu, des clients vont se permettre de laisser expirer leur abonnement et vont ainsi ne pas le renouveller, donc nous croyons qu’il est important de continuer a sortir des services qui permettent aux joueurs de continuer a profiter, non seulement du jeu en ligne, mais aussi améliorer leur expérience globale.

Nous allons continuer a étendre nos service et créer du nouveau contenu pour nos clients dans l’année en cours.

Furukawa a aussi été interrogé sur la possibilité d’ajouter plus de contenu téléchargeable dans le pack additionnel et aurait répondu qu’ils continueront a étudier la praticité pour les abonnés ainsi que la manière dont les contenus pourront être integrés au cas par cas pour chaque jeu.