Gerda: A Flame in Winter disponible dès le 1er septembre 2022 !

Le jeu sera disponible le 1er septembre 2022

Paris, le 19 mai 2022 – DONTNOD Entertainment, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est heureux d’annoncer la date de sortie de Gerda: A Flame in Winter, premier jeu édité par DONTNOD et développé par un développeur tier, le studio danois PortaPlay.

Cette expérience narrative de type RPG-lite sortira sur Nintendo Switch et PC (Steam) le 1er septembre 2022.

Ce jeu narratif poignant inspiré de faits réels prend place dans le petit village danois de Tinglev, durant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation allemande. Les joueuses et joueurs marcheront dans les pas de Gerda Larsen, héroïne inattendue, qui devra s’armer de courage et de détermination lorsque sa vie bascule brutalement.

Alors qu’elle rentre de la clinique dans laquelle elle travaille en tant qu’infirmière, Gerda remarque du sang devant chez elle et découvre son mari, Anders, aux mains de la Gestapo ; ce dernier est alors arrêté. Il a laissé derrière lui d’importants documents concernant la Résistance et il semble que de nombreuses vies danoises et allemandes dépendent désormais des prochaines actions de Gerda.

Une histoire de guerre racontée, non pas sur la ligne de front, mais dans le cadre intime du village danois dans lequel elle a grandi.

Forte des relations qu’elle s’est forgée au sein de la communauté de son village, ses traits de personnalité – notamment son empathie et sa perspicacité – deviendront de véritables compétences en jeu. Les décisions que les joueuses et joueurs seront amenés à prendre sont associées à un mélange d’exploration et de dialogue, mais aussi au travers la gestion de ressources et de relations. Chaque jour Gerda note dans son journal les actions et expériences qu’elle vit. Les joueuses et joueurs pourront utiliser ces notes pour développer les aspects de sa personnalité, afin de lui permettre de gérer les situations de différentes manières.

Gerda rencontrera de nombreux personnages tout au long du jeu : les habitants de son village – danois et allemands – ainsi que des membres de la Résistance, mais également des occupants Nazis. En temps de guerre, chaque dilemme est un défi et chaque décision peut engendrer de lourdes conséquences. Avec des vies en jeu, votre sens moral sera remis en question et vos convictions compromises… Jusqu’où serez-vous prêt à aller pour protéger vos proches ?

DONTNOD est ravi de soutenir PortaPlay pour donner vie à cette histoire intime encore jamais racontée. Le personnage de Gerda est inspiré de l’histoire d’un membre de la résistance danoise et grand-mère de Hans von Knut Skovfoged, Head of Development chez PortaPlay.

“Ce jeu est important pour nous car il s’inspire d’histoires vécues pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment celles de ma grand-mère. Avec Gerda, nous espérons partager une vision juste de certaines des épreuves endurées par les civils sous l’occupation à cette époque ; mais également mettre en lumière certaines décisions défiant tout jugement, auxquelles certaines personnes ont pu être confrontées. À travers ce jeu narratif, nous espérons encourager le partage de témoignages. De nombreuses histoires du point de vue des civils ne sont pas racontées en temps de guerre et nous savons que beaucoup en vivent actuellement, de par le monde. Nous sommes heureux de pouvoir raconter au moins une de ces histoires, avec Gerda: A Flame in Winter.” partage Hans von Knut Skovfoged.

Gerda: A Flame in Winter sera disponible sur Nintendo Switch et PC (Steam) dès le 1er septembre 2022 et peut déjà être ajouté à la liste de souhaits sur Steam !