Thunderful annonce aux moins 3 nouveaux jeux dans l’univers SteamWorld

Encore une fois, c’est un bilan financier qui nous fournit quelques informations… Cette fois c’est celui du groupe Thunderful qui nous annonce des choses à venir pour une de ses grosses licences, la série SteamWorld !

En fin d’année dernier, on avait déjà appris la sortie prochaine d’une jeu d’aventure coopératif à la troisième personne nommé « SteamWorld: Headhunter » qui devrait sortir courant 2023… Mais il semblerait qu’en plus de cela devrait se rajouter trois autres jeux pour des sorties prévues en 2023 / 2024 !

On ne connait pas encore le nom officiel de ce sjeux, uniquement les noms de code (Fraise, Café et Caramel en VF) qui seraient respectivement, un puzzle game, un jeu de gestion et un jeu de stratégie au tour par tour… On devrait en savoir plus sur le « menu » bientôt… Peut-être le mois prochain ? Ou à la fin de l’année…

