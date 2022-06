Top des ventes de la semaine au Japon: vivement Mario Foot

Voici le top des ventes de la semaine (du 16 au 22 mai 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu). Aucune sortie majeur cette semaine, ce qui profite à Radiant Tale qui se place bien pour un petit jeu.

01./01. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 32.321 / 419.522 (-8%)

02./03. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 12.720 / 736.287 (-1%)

03./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.938 / 4.652.766 (-3%)

04./00. [NSW] Radiant Tale # <ADV> (Idea Factory) {2022.05.26} (¥6.500) – 7.311 / NEW

05./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.262 / 2.655.548 (+15%)

06./05. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 <SPT> (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 5.693 / 177.208 (-21%)

07./07. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 5.217 / 3.162.189 (-1%)

08./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.052 / 4.889.720 (+4%)

09./02. [NSW] Taiko Risshiden V DX # <SLG> (Koei Tecmo) {2022.05.19} (¥4.500) – 4.198 / 25.908 (-81%)

10./10. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 3.434 / 971.212 (-6%)

Top des ventes hardware: