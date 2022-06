Voici le top des ventes de la semaine (du 13 juin au 19 juin 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Pas de grosse sortie cette semaine, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles fait une belle deuxieme semaine, même Mario Strikers: Battle League qui n’a pas du tout trouvé son audience au Japon.

01./01. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles # <FTG> (Aniplex) {2022.06.09} (¥6.800) – 20.964 / 111.849 (-77%)

02./03. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 18.789 / 493.046 (-29%)

03./02. [NSW] Mario Strikers: Battle League <SPT> (Nintendo) {2022.06.10} (¥5.980) – 13.002 / 45.175 (-60%)

04./04. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 8.649 / 769.571 (-24%)

05./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.456 / 4.682.390 (-9%)

06./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.887 / 2.677.377 (-6%)

07./00. [NSW] Overlord: Escape From Nazarick # <ACT> (Kadokawa Games) {2022.06.16} (¥3.980) – 5.682 / NEW

08./07. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 5.462 / 3.181.291 (-19%)

09./13. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 5.043 / 2.560.536 (+55%)

10./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.364 / 4.905.190 (-12%)

Ventes hardware:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 50.405 | 58.436 | 75.077 | 2.141.308 | 2.928.506 | 25.060.809 | | XBS # | 6.695 | 6.242 | 3.684 | 110.401 | 21.087 | 239.059 | | PS5 # | 3.035 | 12.440 | 15.346 | 470.668 | 579.995 | 1.694.003 | | 3DS # | 215 | 207 | 481 | 7.762 | 15.344 | 24.595.210 | | PS4 # | 18 | 78 | 667 | 480 | 77.635 | 9.395.424 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 60.368 | 77.403 | 95.255 | 2.730.619 | 3.622.567 | 62.171.348 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Détails par modèles de consoles:

Nintendo Switch OLED – 22.860 (1.899.156)

Nintendo Switch base model – 19.907 (18.399.758)

Nintendo Switch Lite – 7.638 (4.761.895)

Xbox Series X – 3.272 (108.983)

Xbox Series S – 3.423 (130.076)

PlayStation 5 base model – 2.371 (1.451.795)

PlayStation 5 Digital Edition – 664 (242.208)

New Nintendo 2DS LL – 215 (1.187.058)

PlayStation 4 – 18 (7.819.701)