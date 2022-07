Belle surprise de ce début d’année, OlliOlli Word est parvenu à apporter un vent de fraîcheur pour la licence. De nouvelles perspectives dans les niveaux, des couleurs vives et un challenge au rendez-vous avec une tonne de défis. Les développeurs de chez Roll7 avaient déjà annoncé et prévu du contenu supplémentaire au lancement du jeu, nous y voilà avec le premier contenu téléchargeable, et c’est plutôt bien !

Ce premier contenu se nomme OlliOlli World: VOID Riders et il est disponible à l’unité (au prix de 9,99 € sur l’eShop de la Nintendo Switch) ou compris dans OlliOlli World Rad Edition (le pass d’extension). La Rad Edition comprend le jeu de base, OlliOlli World: VOID Riders et une seconde extension (prévue fin 2022). On accède ainsi à neuf niveaux supplémentaires dans trois régions de la carte (en commençant par la troisième zone Burntrock) avec chacune un niveau bonus. Le chapitre se conclut dans le Void (le néant) avec six niveaux ultimes soit dix-huit niveaux inédits au total.

Tout comme le jeu principal, cette première extension ne se prend pas au sérieux. Le thème principal tourne autour de trois extraterrestres : Sair’Rah, Khehvyn et Pftangxi. Ils débarquent à Radlandia, le monde du jeu, afin de mettre la main sur des spécimens de skate pour leur chef tout-puissant Nébulord. Ces personnages ont un style très multicolore et dans OlliOlli World le style est un élément central du titre via son éditeur de personnage très poussé dans la personnalisation cosmétique.

De nouvelles lignes de dialogues qui font sourire mais surtout une nouvelle mécanique de gameplay sont introduites ! En effet, les développeurs disséminent dans tous les niveaux les rayons tracteurs ; des vaisseaux extraterrestres en réalisant des grabs. Concrètement, lorsque l’on passe dans ses zones violette, on maintient le stick droit pour élever en hauteur notre personnage. On joue ainsi sur la gravité et c’est franchement plaisant !

Les parcours se dessinent au fur et à mesure de notre progression afin de donner du rythme et de l’intensité. Les niveaux consacrés aux boss sont excellents car ce sont des défis de skate différents des niveaux classiques. Il y a un objectif derrière comme détruire tous les murs d’un tracé pour révéler un monstre. Difficile d’en dire plus sans gâcher le contenu que vous réserve cette histoire. La dernière partie est une sorte de mix de tous les niveaux précédents pour finir en beauté.

Le level design est exigeant mais pour tout joueur ayant parcouru une fois le jeu principal, cela se passe relativement bien. OlliOlli World n’existe pas sans difficulté, la force du titre réside dans le fait de pouvoir progresser à son rythme et laisser place aux défis dans chaque niveaux pour les joueurs vraiment motivés. De ce côté là, vous avez largement de quoi faire une fois de plus. De nombreux nouveaux éléments de personnalisation se débloquent avec de nouvelles planches et vêtements.

En ligne droite, cette extension se boucle en deux petites heures. Pour compléter tous les défis, une dizaine d’heure maximum. La fin arrive si vite qu’on en redemande forcément et on aurait pas dit non à quelques défis supplémentaires. La seconde extension qui contient un biome inédit ainsi que de nouveaux niveaux, personnages, éléments de gameplay et objets de personnalisation arrive quant à elle fin 2022. On sera présent pour poser nos mains dessus, assurément !

Conclusion 7.8 /10 OlliOlli World: VOID Riders est une première extension qualitative qui arrive avec un nouveau monde travaillé, un nouvel élément de gameplay, de nouveaux personnages et boss hauts en couleurs et une ambiance toujours aussi cool. Le challenge est au rendez-vous même si l’on aurait aimé plus de niveaux ! Vous avez apprécié le jeu de base ? Prenez cette extension de qualité qui relance l’intérêt autour du titre. LES PLUS Les rayons tracteurs

