Saint-Ouen, France – 5 juillet 2022 : Perp Games, le développeur WildSphere et Just For Games sont heureux d’annoncer que le jeu d’horreur Oxide Room 104, est maintenant disponible en édition physique sur Playstation 4 et Playstation 5. Il sortira également sur Nintendo Switch le 12 août 2022.

Dans ce survival-horror à l’ambiance sombre et poisseuse, vous vous retrouvez prisonnier d’un docteur sadique expérimentant sur vous. Faites face à deux sources de dangers : le monde « Oxide », où une créature abominable vous pourchasse ; et le monde réel, où votre tortionnaire utilisera sa scie sur vos membres si vous mourrez dans monde cauchemardesque.

L’édition physique du jeu contient deux cartes postales physiques illustrant l’univers gore et sinistre d’Oxide Room 104. De plus, chaque vente plein tarif du jeu contribue à la plantation d’un arbre en partenariat avec Eden Reforestation Project.

À propos de Oxide Room 104 :

Oxide Room 104 est un jeu terrifiant d’horreur corporelle en solo, situé dans un vieux motel. Kidnappé et emprisonné, à la merci d’un Docteur impitoyable, vous devez tenter d’échapper à cette situation périlleuse et éviter une créature hideuse qui vous traque. Vous vous réveillez dans la baignoire d’une chambre de motel, nu, blessé et sans aucun souvenir de ce qui s’est passé. À partir de ce moment, tout ce que vous ferez vous mènera à l’une des quatre fins différentes. Trois d’entre elles ne sont pas bonnes du tout…

Caractéristiques principales :

Une créature hideuse qui vous traque à chaque tournant et attend vos erreurs.

Un jeu solo dont la mécanique est basée sur des actions et des prises de décision en temps réel. Prendre les bonnes décisions est crucial pour survivre.

De nombreuses combinaisons d’actions qui affecteront vos chances de s’échapper ou de mourir.

Chaque fois que vous, le personnage principal, mourez, vous vous réveillez à nouveau dans la baignoire, mais les choses dans le motel ont changé ; certaines options/articles ne sont pas disponibles, il y en a de nouveaux, et d’autres ne sont tout simplement pas les mêmes….

Prise en charge de la manette Dualsense sur Playstation 5 : retours haptiques et gâchettes adaptatives.