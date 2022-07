Un insider suggère que la mauvaise réputation des remasters de la première trilogie GTA pourrait avoir conduit à cette décision.

L’initié Rockstar, Tez2, qui a divulgué avec précision des informations sur les jeux de la société par le passé, y compris le contenu de GTA Online, a affirmé sur Twitter que les deux jeux étaient en cours de réalisation mais ne sont plus au cœur des préoccupations.

As per a reliable source with clear accuracy on Rockstar plans, remasters of GTA IV & RDR1 were on the table a few years ago, but Rockstar chose not to proceed with the projects in mind.

The poor reception of the Trilogy DE might be a reason behind that decision.#GTAIV #RDR1

