Varsovie, Pologne – 19 juillet 2022 – South of the Circle, un joyau narratif captivant du studio State of Play, lauréat du BAFTA, arrivera sur PC (Steam, GOG), Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4 le 3 août. Le jeu représentera un nouveau titre important dans le catalogue du studio 11 bit.

Le voyage de Peter, le protagoniste de South of the Circle, l’a mené dans les recoins glacés de l’Antarctique. Là-bas, le passé et le présent se confrontent dans son esprit. Il doit non seulement lutter pour sa survie, mais aussi repenser toute sa vie et les choix qu’il a faits en cours de route. L’histoire du jeu se déroule pendant la guerre froide des années 1960 et est rendue vivante grâce à un casting de comédiens de renom, dont Anton Lesser (« Game of Thrones« , « Star Wars : Andor« ), Gwilym Lee (« Bohemian Rhapsody« ), Olivia Vinall (« The Woman in White« ), Richard Goulding (« The Crown« ), Adrian Rawlins (« Chernobyl« ) et Michael Fox (« Downton Abbey« ).