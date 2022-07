La longue attente des fans prends fin dès aujourd’hui, Xenoblade Chronicles 3 est disponible !

Amenant les futurs de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2 ensemble, ce nouvel opus amène les joueurs dans le monde d’Aionos, foyer de deux nations hostiles. Keves, où la technologie mécanique a été plus développée et Agnus ou, au contraire la technologie magique a été prioritaire.

Six soldats de ces deux nations vont prendre part a ce nouveau récit sur la vie reliant passé et futur.