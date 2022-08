Le développeur de The House in Fata Morgana, NOVECT, a diffusé une nouvelle bande-annonce pour son jeu d’aventure mystérieux Project Code Name M. Cette annonce est faite à l’occasion du BitSummit 2022. Project Code Name M comporte à la fois des parties détectives de style aventure et une partie spéciale meurtre. Les deux sont présentés dans la vidéo d’aujourd’hui, qui donne un autre aperçu du gameplay.

NOVECT, le développeur de The House in Fata Morgana, actuellement en cours de développement, est un tout nouveau jeu d’aventure et de mystère qui se déroule dans le centre-ville de Tokyo, dans le Japon moderne. Vous, le joueur, créez des scènes de meurtre en tant que tueur et recherchez la vérité sur des meurtres en série en tant que détective.

Une partie détective traditionnelle de style aventure et une partie spéciale meurtre.

Dans la partie détective, le joueur cherche à percer le mystère de l’affaire dans un style de jeu d’aventure où il se déplace sur la carte, enquête et interroge les gens. Dans la partie consacrée au meurtre, le joueur devient le meurtrier dans une partie spéciale où il planifie et exécute divers crimes parfaits, comme un meurtre dans une pièce fermée ou une fausse lettre de suicide.

Le protagoniste, une entreprise d’élimination des cadavres, s’attaque à une série de meurtres dans le centre-ville de Tokyo, dans le Japon moderne. Avec le protagoniste, qui travaille pour une entreprise d’élimination des cadavres, l’histoire explore Asakusa et Yoshiwara, le centre-ville de Tokyo dans le Japon moderne, pour résoudre une affaire de meurtres en série. Tout en dépeignant le côté sombre du Japon, y compris la pègre japonaise, l’histoire suit les mystères avec un total de plus de 20 personnages fascinants. Nous travaillons dur pour développer ce jeu afin que les joueurs puissent apprécier le suspense passionnant et le frisson de la résolution d’un mystère.