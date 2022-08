De nouveaux assets et de nouveaux bonus de précommande dévoilés

Paris, le 8 août 2022 – SQUARE ENIX® a ouvert les précommandes pour l’édition physique* de DRAGON QUEST TREASURES sur Nintendo Switch™. Le jeu, qui suit les aventures d’enfance d’Érik et de sa sœur Mia de DRAGON QUEST XI : Les Combattants de la destinée™, sera disponible sur Nintendo Switch™ dans le monde entier le 9 décembre 2022. Les personnes qui précommandent DRAGON QUEST TREASURES chez les revendeurs participants recevront des objets bonus dans le jeu, qui les aideront au cours de leur aventure :

Aile de chimère (x5) : renvoie les joueurs à la base immédiatement et en conservant tous leurs trésors.

renvoie les joueurs à la base immédiatement et en conservant tous leurs trésors. Bille de dresseur (x15) : augmente la probabilité qu’un monstre veuille rejoindre le clan de la joueuse ou du joueur.

augmente la probabilité qu’un monstre veuille rejoindre le clan de la joueuse ou du joueur. Bille Soins complets (x5) : rend tous les PV d’un allié.

DRAGON QUEST TREASURES suit les aventures d’Érik et de sa sœur Mia. Ils vivent sur un drakkar viking, rêvant du jour où ils pourront enfin explorer le monde en quête d’un grand trésor. Une nuit, ils font la connaissance de deux créatures venues d’ailleurs, Porcellus et Persiana, qui les mènent jusqu’à de mystérieuses ruines où ils trouvent deux dagues draconiques. Notre courageux duo est alors propulsé vers le continent flottant de Draconia. Cette contrée légendaire abrite des monstres et une ribambelle de butins précieux, y compris les Sept pierres de dragon, objets de toutes les convoitises des chasseurs de trésors les plus émérites.

En compagnie d’Érik et Mia, les joueurs apprendront comment combattre aux côtés de leurs monstrueux alliés, ainsi qu’à tirer partir de leurs compétences spéciales pour trouver des trésors cachés et atteindre des lieux inaccessibles autrement. Érik et Mia devront aussi protéger leurs trésors des monstres et des clans rivaux jusqu’à ce qu’ils puissent les ramener à la base pour les faire estimer. Amasser des trésors fera augmenter la valeur de la salle du trésor, ce qui permettra aux joueurs d’agrandir leur base et leur clan de monstres amicaux.

*La date d’ouverture des précommandes différera selon les boutiques et les points de vente.

*Les précommandes des éditions numériques pour Nintendo Switch™ ouvriront à une date ultérieure.