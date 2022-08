Annoncé pour la première fois lors de la version japonaise du dernier Nintendo Direct, en février dernier, ACE ANGLER : FISHING SPIRITS est le deuxième Ace Angler à sortir sur Nintendo Switch.

Mais contrairement au premier, ACE ANGLER : Nintendo Switch Version, celui-ci bénéficiera d’une sortie officielle en anglais non seulement en Asie, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Il sera lancé le 28 octobre dans ces deux régions, mais exclusivement via le Nintendo eShop.

Le jeu met les joueurs au défi de suivre des quêtes pour nettoyer les océans du monde pour un avenir durable dans le mode Histoire, de jouer à des jeux de médailles sur le thème de l’eau, de profiter de jeux multijoueurs comme Gator Panic et Goldfish Scooping en mode Fête, et même de livrer des batailles en ligne pour la première fois dans la série.

ACE ANGLER : FISHING SPIRITS introduit les joueurs dans Marine Medal Mania, un parc d’attractions sur le thème de l’aquarium où ils peuvent explorer et vivre des jeux passionnants parmi cinq attractions distinctes. Dans le jeu, les pêcheurs s’affrontent pour attraper des poissons et gagner des médailles qu’ils peuvent utiliser pour gagner des prix. Les joueurs peuvent également collectionner plus de 250 types de poissons différents pour les stocker dans leur aquarium personnel. ACE ANGLER : FISHING SPIRITS propose un mode solo, un mode coopération et un mode multijoueur en ligne dans une variété de modes de jeu, de l’arcade et de l’histoire au mode pousseur de médailles unique et passionnant Shark Fever.

Ace Angler +, The Fishing Medal Game – Découvrez la version arcade d’ACE ANGLER à la maison avec jusqu’à quatre joueurs, toutes les étapes du jeu précédent, ainsi que des étapes arcade nouvellement ajoutées et des étapes exclusives à la Nintendo Switch.

– Découvrez la version arcade d’ACE ANGLER à la maison avec jusqu’à quatre joueurs, toutes les étapes du jeu précédent, ainsi que des étapes arcade nouvellement ajoutées et des étapes exclusives à la Nintendo Switch. Story Mode: Legend of the Poisoned Seas – Les joueurs sont mis au défi de voyager à travers le monde et de sauver les océans du poison et des ordures pour les générations futures. En éliminant des éléments sensibles au temps, les joueurs peuvent faire avancer l’histoire et apprendre des faits fascinants sur la vie marine réelle.

– Les joueurs sont mis au défi de voyager à travers le monde et de sauver les océans du poison et des ordures pour les générations futures. En éliminant des éléments sensibles au temps, les joueurs peuvent faire avancer l’histoire et apprendre des faits fascinants sur la vie marine réelle. Online Ultimate Angler Competition – Participez à des batailles de pêche en ligne où jusqu’à quatre personnes peuvent attraper des poissons, collecter des étoiles pour chaque victoire remportée et tenter de devenir l’Ultimate Angler.

– Participez à des batailles de pêche en ligne où jusqu’à quatre personnes peuvent attraper des poissons, collecter des étoiles pour chaque victoire remportée et tenter de devenir l’Ultimate Angler. Ace Angler Party – Ce mode propose 12 jeux de fête sur le thème de la mer, ainsi que d’autres compétitions de pêche où les joueurs s’affrontent pour attraper le poisson le plus lourd ou le plus précieux.

– Ce mode propose 12 jeux de fête sur le thème de la mer, ainsi que d’autres compétitions de pêche où les joueurs s’affrontent pour attraper le poisson le plus lourd ou le plus précieux. Medal Pusher Game: Shark Fever – Le but de ce jeu est d’attraper un grand requin blanc en faisant tomber cinq boules pour déclencher une bataille de requins et recevoir de nombreuses médailles.