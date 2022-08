Cult of the Lamb a dépassé le million d’exemplaires vendus. Ce chiffre tient compte des ventes sur toutes les plateformes.

Devolver Digital n’a pas fourni de détails des ventes par console. Cependant, nous savons que le jeu a été assez populaire sur Nintendo Switch, étant resté en tête des charts de l’eShop. Par ailleurs, les joueurs de Cult of the Lamb peuvent s’attendre à des mises à jour à l’avenir. Massive Monster est à l’écoute des commentaires des joueurs et prépare une multitude de corrections, d’améliorations et de mises à jour générales. Les fans peuvent donner leur avis ici.

De plus, Massive Monster a annoncé des mises à jour de contenu majeures gratuites. Les détails n’ont pas été communiqués, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d’informations.