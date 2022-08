Paris, le 18 août 2022 – L’éditeur The Arcade Crew (Infernax, Young Souls, Blazing Chrome) et le studio JoyMasher (Blazing Chrome) dégainent Vengeful Guardian: Moonrider, un jeu d’action plateforme en side-scrolling mettant en scène un ninja cyborg en quête de vengeance. Vengeful Guardian: Moonrider canalisera l’énergie des jeux d’action légendaires de l’ère 16 bits sur Steam, Nintendo Switch, consoles PlayStation et Amazon Luna cet automne.

Ciblez le trailer d’annonce de Vengeful Guardian: Moonrider pour avoir un aperçu de la puissance du cyborg qui se dresse contre l’oppresseur :

Vengeful Guardian: Moonrider reprend à son compte et modernise les meilleures inspirations des grands classiques du jeu d’action pour offrir un système de combat vif, réactif et particulièrement stimulant. De puissantes puces de modification disséminées au fil de l’aventure permettent au ninja cyborg de personnaliser son style de jeu, avec des améliorations et capacités de plus en plus dévastatrices. Le pixel art virtuose et la bande son énergique rendent un hommage appuyé et assumé à l’ère 16 bits : avec ses 8 environnements labyrinthiques, Vengeful Guardian: Moonrider est un immense défouloir sonore, visuel et ludique.



Tandis que les autorités ont construit des dizaines de super soldats pour maintenir le peuple sous leur coupe, l’humanité opprimée se cherche désespérément un héros. Les autorités ont scellé leur destin en mettant en ligne le guerrier ultime, connu sous le nom de Moonrider : conçu comme l’outil le plus perfectionné pour asseoir l’oppression, le cyborg refuse sa mission initiale et entend venger l’humanité. Ses créateurs, comme ses camarades cybernétiques, ont plutôt du souci à se faire.