Après un Nintendo Direct spécial Splatoon 3 plutôt intéressant, Nintendo continue la promotion de son titre, toujours prévu pour le 9 septembre !

Ainsi, la chaîne Youtube de Nintendo Japon a mis en ligne une vidéo de gameplay d’un peu moins de 5 minutes (quand même) qui revient sur les éléments présentés tout en rajoutant quelques images inédites…

Et en bonus, on vous rajoute des vidéos publicitaires Japonaises et US (avec un peu d’inédit aussi)