CFK vient de dévoiler un teaser pour la suite de Koumajou Remilia : Scarlet Symphony 2 mois après la sortie du premier jeu sur PC et Nintendo Switch.

Il s’agissait d’un metroidvania basé sur l’univers de Touhou project, grande série de shmup existant depuis 1996 sur PC imaginé par ZUN, et plus particulièrement l’épisode 6: the embodiment of Scarlet Devil. Ce second opus sortirait sur PC et Nintendo Switch. Plus d’infos à son sujet seraient dévoilés lors du TGS 2022.