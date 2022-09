La franchise RPG acclamée par la critique est de retour – Suikoden I&II reviennent dans un remaster HD !

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui le retour de la franchise Suikoden avec Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, qui sortira sur PlayStation®4, XBOX ONE, STEAM® et Nintendo Switch™ en 2023 !

Annoncée à l’occasion du Tokyo Games Show 2022, KONAMI confirme l’ajout de différentes améliorations fondamentales et de fonctionnalités de confort dans la collection remaster.

Améliorations graphiques

Nouvelles illustrations pour les personnages

Améliorations du son

Améliorations du système de jeu

Différentes nouvelles fonctionnalités sont implémentées, telles qu’un journal de dialogues, des batailles automatiques ou encore des batailles à double vitesse.

À propos de Suikoden

Suikoden est sorti en 1995 sur PlayStation. Basé sur le roman classique chinois Au bord de l’eau, il s’agit du premier titre de la franchise RPG iconique de KONAMI, qui raconte l’histoire des guerriers porteurs de Vraies Runes de l’Empire de la Lune Écarlate. Le protagoniste, fils de l’un des cinq généraux de l’Empire, rassemble 108 Étoiles de la Destinée et amis afin de lutter contre la domination oppressive de l’Empire en ruine.

L’histoire touchante qui met en scène les liens unissant famille et amis a été acclamée dans le monde entier. Le système de jeu original de Suikoden, centré sur la magie des Runes et les 108 Étoiles de la Destinée à recruter a été repris dans les autres titres de la série. Le gameplay comprend également la gestion de la base, qui permet de renforcer l’armée, et des batailles opposant des armées. Les mécaniques ambitieuses du jeu servent le caractère grandiose de l’histoire.

À propos de Suikoden II

Il s’agit du second titre de la franchise Suikoden, sorti en 1998. Cette suite prend place trois ans après l’histoire du premier titre et étoffe davantage les systèmes de jeu propres à Suikoden tels que la magie des Runes, les 108 Étoiles de la Destinée, la gestion de la base et les batailles d’armées, appréciés par les joueurs. Trois amis d’enfance, dont le protagoniste, sont secoués par les méandres du destin. L’histoire, qui dépeint la psychologie de chacun des personnages, a ému de nombreux fans et s’est hissé au rang d’icône de la série Suikoden.