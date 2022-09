En marge de l’annonce de la date de sortie de Bayonetta 3 et de sa très belle édition Mascarade, Nintendo avait également annoncé le ressortie en version physique du premier jeu Bayonetta… Pourtant peu d’informations quand à une éventuelle date de sortie était parvenues jusqu’à nous…

Pourtant, le compte twitter Américain de Nintendo a annoncé hier (23/09) que Bayonetta sortira bien en version physique dans 7 jours… soit vendredi prochain ! Mais visiblement, l’information n’a pas été reprise sur le compte Français et le jeu est listé chez le revendeur US comme GameStop, par contre, rien chez le titan des ventes en ligne, Amazon… Peut-être serons-nous surpris la semaine prochaine ? (mais les revendeurs Français ne semblent pas au courant non plus). Est-ce un jeu que vous aimeriez avoir en version « boite » ?

Smashing! The physical version of #Bayonetta, the first game in the Bayonetta series, is coming to #NintendoSwitch on 9/30! pic.twitter.com/A81X8K4dot

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2022