Mario + The Lapins Crétins reviennent pour une nouvelle aventure fin octobre. Le jeu s’annonce prometteur et propose quelques nouveautés intéressantes, mais nous vous invitons à relire la preview de notre Lapinou Kuro !, pour en savoir plus ! Toutefois, malgré des ajouts, il semble que le jeu subisse également quelques retraits, visiblement un de taille, à savoir le mode multijoueurs…

Xavier Manzaneres, le producteur du jeu s’est entretenu avec les équipes de Screenrant et en a profiter pour expliquer cette absence.

Nous avons décidé, au milieu de la production du jeu, nous nous concentrer sur l’expérience solo. Nous discutions sur les éléments à reprendre du jeu original et il faut admettre, qu’ils étaient nombreux ! Alors pour proposer le meilleur aux joueurs, nous avons décidé de nous concentrer sur le mode solo. C’est une décision complètement assumée, nous voulions éviter le risque de nous retrouver à partir dans plusieurs directions en même temps, pour au final retarder le jeu inutilement. Nous avons donc pris cette décision de nous concentrer sur le mode solo, lors de la production du jeu.

Même si un mode coopératif était bien présent dans l’opus précédent, un mode versus était venu se greffer au jeu via un DLC gratuit… On peut donc tout à fait imaginer qu’un mode multijoueurs soit au programme du Season Pass qui a d’ores et déjà annoncé ! Qu’en pensez-vous ? L’absence de multi est-elle, pour vous, un frein à l’acquisition de ce titre ?

Faites équipe avec Mario, Luigi, la princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Sparks. Partez à la découverte de planètes à travers la galaxie pour résoudre de mystérieux secrets et prendre part à des quêtes passionnantes !

Constituez votre équipe de rêve avec trois héros à choisir parmi neuf personnages éclectiques.

Affrontez de tout nouveaux boss ainsi que des ennemis bien connus, dans toute la galaxie.

Sauvez les mystérieux Sparks à travers la galaxie qui vous donneront des pouvoirs spéciaux pour vous aider dans vos combats.

Utilisez les compétences de vos héros, foncez sur vos ennemis, sautez en équipe sur vos alliés et dissimulez-vous derrière des abris tout en restant stratégique.

