Après un premier volet, déjà sorti en version Cloud sur Nintendo Switch (et dont Zniko vous a parlé juste là), sa suite, A Plague Tale: Requiem – Cloud Version arrive sur Nintendo Switch (toujours en version Cloud), le 18 Octobre prochain (en même temps que sur les autres supports). L’occasion pour Focus Entertainment de dévoiler une bande-annonce présentant un peu plus l’histoire qui nous attend…

Avez-vous joué au premier volet ? Attendez-vous cete sortie ?

Vivez une aventure poignante aux côtés d’Amicia et Hugo, dans un monde brutal ravagé par des forces obscures.

Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils tentent d’y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d’Hugo.

Mais lorsque les pouvoirs d’Hugo ressurgissent, mort et destruction s’abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d’Hugo.

Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l’ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d’équipement et de pouvoirs surnaturels… et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers.

La suite du jeu acclamé A Plague Tale: Innocence

Un monde impitoyable dévasté par des forces surnaturelles

Des décors à couper le souffle servis par une bande son envoûtante