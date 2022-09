Une collection inédite réunit les versions remastérisées des jeux salués par la critique LIFE IS STRANGE et LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM : deux aventures riches en émotion à emporter partout

Paris, le 27 septembre 2022 – SQUARE ENIX® annonce aujourd’hui la sortie de LIFE IS STRANGE™ ARCADIA BAY COLLECTION sur Nintendo Switch, marquant l’arrivée du jeu original LIFE IS STRANGE et de sa suite BEFORE THE STORM, sur la plateforme portable.

Faites la connaissance de personnages inoubliables dans deux histoires haletantes dotées de graphismes remastérisés mais aussi d’animations améliorées et optimisées pour la Nintendo Switch.

Cette collection inédite inclut :

Deux jeux complets ;

Des personnages et environnements aux graphismes remastérisés, améliorés et optimisés pour Nintendo Switch ;

Des animations de personnages améliorées grâce à la technologie de capture d’expressions (LIFE IS STRANGE REMASTERED uniquement) ;

Des histoires à fins multiples axées sur les choix et leurs conséquences ;

Les joueurs peuvent prendre le contrôle du pouvoir de rembobinage temporel de Max ou de la répartie de Chloe pour changer le cours des choses ;

Toutes les musiques de la bande originale sous licence et originale.