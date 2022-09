Toujours prévues pour le 18 Novembre les deux versions de la prochaine génération de Pokémon gardent encore de belles surprises sous le coude, aujourd’hui une fonctionnalité bienvenue nous est brièvement présentée par Nintendo.

Le système « Let’s Go » est une nouvelle mécanique inédite a cette génération de Pokémon, ce dernier nous permettrait visiblement d’envoyer un Pokémon vagabonder dans la direction que l’on pointe a l’écran.

Un Pokémon envoyé en autonomie pourra donc ramasser des objets sur son chemin mais aussi et surtout combattre automatiquement les Pokémons sauvages !

C’est au travers d’un tweet de @NintendoAmerica que la fonctionnalité a été dévoilée, nous devrions en voir plus au cours d’une prochaine présentation du jeu dans les semaines à venir.

When your Pokémon are exploring with you in #PokemonScarletViolet, send them out in any direction with the “Let’s Go!” feature. They’ll independently pick up items in the area & can even have Auto Battles with other Pokémon, a new way of battling.https://t.co/epFqoJosNY pic.twitter.com/V9dlEjU9u3

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 26, 2022