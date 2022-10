Nostalgie quand tu nous tiens. Qui n’a pas envie de relancer un jeu cher à son cœur et de pouvoir le redécouvrir comme si c’était la première fois ? Redécouvrir le premier Final Fantasy par exemple, parcourir son vaste monde, faire grimper de niveaux nos héros, améliorer leurs équipements, voyager de donjons en donjons jusqu’au boss final. Et si ce rêve devenait réalité en lançant le jeu Gale Of Windoria ?

Les quatre éléments : l’eau, l’air, la terre, le feu

Gale of Windoria est un RPG à l’ancienne avec une team de héros qui va se créer au fur et à mesure de l’aventure, des combats au tour par tour et une quête à mener dans un monde où tout part à vau-l’eau. Dans ce monde où les quatre éléments sont chacun représentés par une tribu, le joueur incarne Shan, un jeune homme dont tout le village est gouverné par le vent. Mais quelque chose perturbe l’équilibre des forces de la Nature et Shan va partir à l’aventure pour tenter d’y remédier.

Attention, en lançant le jeu Gale of Windoria, vous allez prendre un coup de vieux de plus de trente ans. Les graphismes sont ceux de l’époque des consoles 16 bits, Super Nintendo ou Megadrive, et les musiques sont aussi un joli clin d’œil aux musiques d’époque. Vous allez surtout parcourir un vaste continent et voyager de village en ville, mais aussi traverser de dangereux donjons, pour essayer de comprendre les mystères du dérèglement de la Nature.

Par contre, qui dit jeu d’époque dit mécaniques d’époque. Vous ne couperez pas aux combats aléatoires lors des déplacements sur la map. Vous ne couperez pas non plus aux dialogues qui n’en finissent pas avec les personnages rencontrés en chemin. Le jeu propose son lot d’objets à ramasser, de quartz à trouver et à améliorer. L’évolution de notre héros et de ses trois acolytes se fait à force de combats et de grind. Pour les combats, rien que du très classique, une attaque standard avec son arme, et une attaque utilisant des points de mana, avec un choix limité d’attaques à définir avant les combats. Attaques choisies grâce aux quartz récoltés au fil du temps.

Le cinquième élément va vous étonner

L’histoire de Gale of Windoria tourne autour des quatre éléments que sont l’air, l’eau, le feu et la terre. Bien sûr, le cinquième élément, c’est l’amour qui unit notre héros Shan à son amour de jeunesse Wina, et qui le pousse dans ces folles aventures. Chaque aventurier est défini par son élément. Ses armes et ses pouvoirs découlent de cet élément. Le choix des quartz qui lui apporteront des attaques spéciales dépend aussi de cet élément.

Les développeurs de Gale of Windoria ont quand même abandonné certains éléments de gameplay qui étaient déjà très fastidieux à l’époque, comme l’absence de régénération automatique de la vie après un combat. En effet, il fut un temps où lorsque le joueur enchaînait deux combats aléatoires de façon très rapprochée, il n’y avait pas possibilité de soigner ses personnages et l’affrontement débutait avec des combattants mal en point. Là, ce souci est gommé, au début de chaque combat, nos personnages sont plein de vigueur. Dans la même veine, lorsque le joueur ouvre la map, il a la possibilité de voyager d’un point à l’autre de la carte de façon instantanée. Chaque lieu déjà visité est accessible en un clic. Cela évite les allers-retours interminables.

Gale of Windoria est un jeu qui plaira aux complétistes, ces joueurs qui veulent collectionner tout ce que propose le jeu. Notamment les compétences à utiliser en combat, ces fameux quartz qui sont nombreux et que l’on peut améliorer. Le jeu est aussi sorti sur Android ce qui explique l’existence d’un magasin dans les options du jeu, magasin dans lequel il est possible d’acheter des améliorations ou des bonus pour gagner de l’expérience plus vite. En réalité, cela n’a que peu d’intérêt et cela enlève du charme au jeu.

Conclusion 7 /10 Avec une durée de vie d’une vingtaine d’heures, une histoire sympa à suivre, mais hélas uniquement en anglais et malgré quelques soucis comme les combats aléatoires ou le fait que les dialogues soient fréquents et interminables, Gale of Windoria procure des sentiments ambivalents. Au final, ce sont les sentiments positifs qui l’emportent, ce jeu est une madeleine de Proust à déguster sans modération pour les joueurs les plus anciens et une jolie découverte pour les joueurs les plus jeunes. LES PLUS Une belle histoire

