On n’arrête plus la licence LEGO sur nos consoles. Après le très bon LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sorti en avril 2022, les briques danoises reviennent mais cette fois-ci dans un genre nouveau pour la licence. En effet, LEGO Brawls est un jeu de combat évoluant dans la même cour qu’un certain Super Smash Bros. Que vaut donc ce nouveau challenger ? C’est ce que nous allons voir.

On va casser des briques

Nous avons l’habitude de voir les jeux LEGO développés par TT Games, eh bien ce n’est pas le cas pour LEGO Brawls, puisqu’il s’agit du studio Red Games, connu pour travailler sur des jeux mobiles et plus particulièrement pour Apple Arcade, qui a eu la tâche de développer ce nouveau titre.

On ne va pas se mentir, il ne faut pas avoir peur pour venir se frotter au mastodonte qu’est la licence Super Smash Bris et plus particulièrement le dernier opus, Super Smash Bros Ultimate. Pourtant, la franchise LEGO a osé le faire.

Rentrons donc dans le vif du sujet. En arrivant sur le menu, nous découvrons les choix qui s’offrent à nous, à savoir le modes Bagarre, Fête, Bagarreurs et Collections.

Le mode Bagarre est le mode « principal » de ce LEGO Brawls. C’est ici que nous prendrons par à des combats contre d’autres joueurs du monde entier et que nous pourrons progresser au classement mondial. Dans ce mode, il nous faudra choisir notre combattant, puis voter pour une arène et un mode de jeu. Parmi les modes de jeux, nous avons un mode Free For Brawl. Ici chaque joueur débute avec trois vies, le but est d’être le dernier combattant dans l’arène. D’autres modes sont également de la partie comme un mode de capture de zone ou encore un mode où le but sera de battre le plus d’adversaire possible dans le temps imparti. Les arènes sont basées sur des licences connues telles que Jurassic World ou encore Ninjago ou des arènes à thème comme des environnement médiévaux pour ne citer que ça.

Le mode fête nous permet de joueur seul contre l’IA ou avec des amis en mode Free For Brawl uniquement.

Les deux derniers modes à savoir Bagarreurs et Collection sont peut-être les plus intéressant pour les amateurs de LEGO et les plus jeune. En effet, le premier va nous permettre de créer notre propre combattant. On ne compte pas le nombre de possibilité tellement les accessoires, objets et autres pièces personnages sont nombreux. Mais pour se faire, il nous faut débloquer ces pièces. Pour les débloquer, rien de plus simple, il suffit de jouer. Ici libre à nous de créer le personnage de nos rêves.

La partie collection va nous permettre de débloquer des minifigs, des powerups ou encore des emotes. Différents thèmes sont présents que ce soit des thèmes à licences tels que Jurassic World ou encore Ninjago ou des thèmes plus globaux, comme le thème NASA, Pirates ou encore Château pour ne citer que ces thèmes.

Précisons que le titre est également cross-play.

Un contenu à la fois dense et chiche, mais addictif

LEGO Brawls offre un contenu dantesque au niveau des éléments à débloquer et à collectionner pour créer nos combattants. Malheureusement, il s’avère également décevant en termes de contenu, puisque nous avons seulement deux modes entre Bagarre et Fête ce qui s’avère décevant pour un jeu tout de même vendu 39,99€. Cependant, le jeu peu s’avérer addictif pour nous autres les collectionneurs. Les parties sont courtes et nous débloquons très régulièrement de nouvelles pièces donc nous pouvons vite modifier nos combattants. Précisons qu’il est possible de créer plusieurs combattants.

Un gameplay simple, fun, efficace, mais un rendu brouillon

On ne va pas se mentir, LEGO Brawls vise, en plus des amateurs de la brique danoise, les plus jeunes avec sa prise en main simple et très efficace. C’est simple, nous pouvons nous déplacer, sauter, glisser et attaquer. Pour celles et ceux qui cherche un jeu de combat technique, autant vous dire que vous pouvez d’ores et déjà passer votre chemin, puisque pour l’attaque, il n’y a qu’une seule touche… la touche Y.

Voilà qui est dit. Cela permet donc de rentrer directement dans le vif du sujet. Malheureusement, en partie, on retrouve le même défaut que l’on retrouve déjà par moment sur les Super Smash Bros. Les combats peuvent vites devenir brouillon et nous perdons, vite parfois, de vue notre personnage ce qui peut être fort problématique surtout sur le mode Free For Brawl où la moindre erreur risque de nous être fatale.

Autre point sympathique, les powerups. Nous en trouverons un peu partout sur les arènes et cela nous donnera un petit bonus offensif ou défensif de courte de durée, mais cela pourra nous aider à reprendre l’avantage ou à creuser l’écart avec nos adversaires.

Conclusion 6.2 /10 Sur le papier LEGO Brawl est très intéressant, malheureusement, il s’avère être chiche en mode de jeu. Le titre se rattrape sur l’aspect collectionite qui va nous permettre de créer le combattant dont nous rêvons. Le jeu s’avère vite fun, mais aussi vite brouillon. Il reste tout de même agréable pour jouer en famille ou entre amis. Le jeu aurait pu toucher plus de monde avec un modèle free-to-play, ou du moins beaucoup moins cher. LES PLUS Les possibilités de personnalisation

