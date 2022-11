Soccer Story a reçu une date de sortie définitive.

Le RPG de football comique en monde ouvert du développeur PanicBarn et de l’éditeur No More Robots sortira sur Nintendo Switch via l’eShop le 29 novembre 2022.

Le monde touche à sa fin, ou presque. Soccer Inc. a décidé d’interdire le football : fini les stades, adieu les tournois, plus la moindre équipe. Comment survivre sans le ballon rond ? Heureusement, un ballon de football magique a choisi son Héraut, et c’est vous !

Le football a peut-être été banni dans le monde entier… mais il reste un espoir ! Un ballon magique a choisi son Héraut du football : vous ! Il est temps d’explorer le monde balle au pied et de résoudre des casse-têtes à coups de ballons. Vous devrez vaincre en duel les adversaires qui se dresseront sur votre route, pratiquer une variété de sports différents (mais toujours avec votre ballon, bien sûr) et parfois même utiliser votre tête autrement que pour marquer. Dans un monde qui a depuis longtemps oublié le ballon rond, pourrez-vous rappeler aux gens ce qui en fait le plus grand des sports et vaincre les plus redoutables des équipes, comme les enfants du coin ou un groupe de requins ?

Mettez le ballon au sol et jouez n’importe où ! Le monde regorge de défis, de casse-têtes et de mystères qui ne demandent qu’à être découverts !

Découvrez une campagne solo remplie de quêtes et de personnages déjantés, de références un peu obscures ainsi que d’autres sports délirants semblables au football

Bâtissez votre carrière footballistique et affrontez les équipes les plus féroces, qu’il s’agisse de requins, d’enfants, de retraités ou encore de ninjas

Sauvez le football et rétablissez la paix dans le monde

Ramenez un ami et faites un match en multijoueur local en choisissant l’équipe et le capitaine animal de votre choix

Convainquez vos amis que le football est le sport ultime en les affrontant lors de matchs en multijoueur local ! Choisissez parmi une variété d’équipes et de capitaines, trouvez le style de jeu qui vous convient et organisez des tournois sur de nombreux terrains, allant de votre ville natale de Soccertown à l’immense stade de la Soccer Inc. !

Cassiodora est un jeu medieval fantasy inspiré des classiques du Shoot ‘em Up avec des mécaniques uniques et des combats de boss épiques. Sauvez la princesse Cassiodora seul ou avec 2 amis sur le même écran. Le jeu sortira le 15 décembre sur l’eShop.

La Princesse Cassiodora a été enlevée par le sorcier maléfique Kenzar. Pour la sauver les chevaliers Agni, Colden et Luken doivent faire face à une vaste armée de sorcières, fantômes et démons à travers le Royaume d’Astoria. Pour accomplir cet exploit, le druide Faramix octroie à Agni, Colden et Luken des ailes magiques ainsi que des pouvoirs élémentaires pour les aider lors de leur quête. Jouez avec vos amis ou seul et shootez pour vous frayer un chemin dans ce shoot ‘em up coloré. Gagnez des objets, personnalisez votre personnage, relever des défis et affronter de gigantesques boss.

Wales Interactive a annoncé son dernier jeu FMV pour la Nintendo Switch : The Isle Tide Hotel, un mystère interactif développé par Interflix Media. Il sortira au cours du deuxième trimestre 2023 !

Un père absent doit sauver sa fille adolescente d’un culte éclectique avant leur dernière nuit à l’hôtel Isle Tide. Les joueurs enquêtent sur les événements étranges qui se déroulent pour sauver Eleanor Malone dans ce jeu de mystère interactif en direct, où chaque décision affecte l’histoire. Ouvert tous les trois ans pendant trois nuits, un étrange mélange de personnages hauts en couleur cachant des traumatismes personnels se réunit pour découvrir le seul fil conducteur qui les lie. Leur quête du sens de la vie. Mais ce soir, cette mystérieuse organisation doit décider si elle doit enfreindre ses propres règles et livrer une adolescente à son insaisissable fondateur, le Dr Aniston, qui promet que son sacrifice conclura leur objectif. Comment infiltrer l’hôtel ? Allez-vous vous frayer un chemin dans la secte ? Allez-vous découvrir l’histoire cachée, les quêtes secondaires et leurs fins dédiées ou échouer à l’une des impitoyables énigmes narratives ? Naviguez dans un récit à embranchements avec de nombreuses façons d’aider à sauver la fille que vous n’avez jamais rencontrée.

Graze Counter GM sortira sur Nintendo Switch, comme le révèle un listing eShop. Il sera prêt à être lancé le 18 janvier 2023.

D3PUBLISHER Inc, l’un des principaux éditeurs de jeux japonais, et le développeur Shade Inc, sont prêts à sortir leur titre d’action samouraï, SAMURAI MAIDEN. Rejoignez Tsumugi Tamaori, une écolière, alors qu’elle fait équipe avec de nouveaux amis et qu’elle utilise ses étonnants talents d’épée pour vaincre le démon mort-vivant qui a été déterré dans le temple Honnoji en flammes. SAMURAI MAIDEN sera lancé sur Nintendo Switch le 8 décembre 2022.

SAMURAI MAIDEN est désormais disponible en précommande numérique sur la Switch avec des éditions standard au prix de 59,99 $/59,99 € et des éditions numériques de luxe disponibles pour 74,99 $/74,99 €. L’édition numérique de luxe comprend des costumes pour tous les personnages jouables, une variété d’armes à choisir.

SAMURAI MAIDEN suit l’histoire d’une lycéenne, Tsumugi Tamaori, qui est convoquée dans son sommeil à la période historique Sengoku et au temple Honnoji en flammes.

En compagnie de Nobunaga Oda, figure historique, et d’un trio de nouveaux amis ninjas, Tsumugi et son équipe se lancent dans une course à travers les enfers pour massacrer des foules d’ennemis morts-vivants grâce à de puissants coups d’épée et des capacités mystiques. Grâce à des attaques combinées élégantes et à des contres puissants, Tsumugi est bien équipée pour tuer des groupes de zombies ainsi que des boss coriaces, aux côtés de ses amis ninjas, tout en se disputant, en riant et en combattant, et en tissant de nouveaux liens au passage.

Le développeur Thylacin Studios a annoncé que le RPG ‘Siralim Ultimate’, qui consiste à attraper des monstres, sera disponible sur Nintendo Switch le 2 décembre 2022. Le titre devrait être commercialisé aux alentours de 20 dollars. Siralim Ultimate est un RPG de chasse aux monstres et d’exploration de donjons qui se déroule dans un monde médiéval fantastique. Invoquez plus de 1200 créatures différentes et battez-vous dans des donjons générés aléatoirement pour acquérir des ressources, de nouvelles créatures et du butin.

L’éditeur No Gravity Games a annoncé qu’il allait porter le jeu d’action et de plateforme Primal Light sur Nintendo Switch le 24 novembre 2022. Le titre est proposé au prix de 15 $ et occupe 224 Mo d’espace.

Découvrez le monde primitif bizarre et peu accueillant dans lequel Krog se sent chez lui. Dans sa peau bleue, voyagez à travers de magnifiques environnements pixel art 16 bits, évitez la mort à cause de menaces animées (monstres) et inanimées (pièges, embûches), et tuez des boss gargantuesques et grotesques. Recueillez des charmes qui vous aideront dans la bataille et débloquez de nouvelles capacités passionnantes. Laissez la bande-son vous hypnotiser et guider votre chemin vers la victoire !

Votre village a connu une fin tragique. Un horrible fantôme l’a réduit en cendres et vous a laissé seul dans un monde froid, impitoyable et plein de dangers. Mais vous ne devez pas vous reposer ni vous apitoyer sur votre sort. C’est à vous de collecter 12 artefacts légendaires et, grâce à leur pouvoir, d’annuler la tragédie, de sauver votre peuple et de retrouver votre ancienne vie.

Sword of the Vagrant sortira sur l’eShop Nintendo Switch le 1er décembre pour 9,99 €.

Entrez dans le monde fantastique de Mithrilia et partez à la recherche de la vérité sur votre famille et ses secrets les plus enfouis. Incarnez une mercrenaire connue sous le nom de Vivian la Vagabonde qui poursuit les recherches de son défunt père dans l’unique but de retrouver sa famille. Du paisible petit village à l’immense château hanté, en passant par de mystérieuses forêts et d’anciens champs de bataille, que restera-t-il à notre héroïne une fois les armées de monstres défaites ? The Vagrant est un jeu d’action RPG en 2D Hack and slash. Utilisez les combos en chaîne, les attaques spéciales ou encore les attaques charges pour faire évoluer les compétences et l’équipement du mercenaire Vivian tout au long de cette époustouflante aventure. Vous pouvez devenir un maître de l’épée ou bien poursuivre l’histoire en toute simplicité.

Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost est annoncé pour 2023 sur Nintendo Switch.

The Cube, le jeu Wii à succès qui s’est vendu massivement revient, remanié pour la console Nintendo Switch™. Si vous êtes un fan de l’émission télévisée, vous savez que le but du jeu est de remporter sept défis consécutifs choisis par The Cube afin de repartir avec le prix maximum de 250 000 £. C’est la même chose sur votre console Nintendo Switch™, bien qu’il y ait quelques défis supplémentaires et de nouvelles façons de jouer. Vous pouvez même défier vos amis et votre famille pour voir si quelqu’un a ce qu’il faut, et parce que vous jouez pour le plaisir, et non pour de l’argent réel, vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez. Utilisez votre Joy-Con™ pour une expérience amusante, stimulante et réaliste du Cube. Affrontez vos enfants, parents, amis, etc. dans les 3 modes multijoueurs (Challenge, Head-to-Head, Sprint) !

Legends of Amberland II : The Song of Trees est un RPG occidental classique inspiré des jeux des années 90 comme Might & Magic, Wizardry, Ultima, la série Gold Box et d’autres. Il utilise la perspective classique à la première personne, le mouvement sur grille, le système de tour par tour pour voyager dans un monde ouvert avec des options de voyage rapide et un combat rapide.

Vous dirigez un groupe de 7 aventuriers, assemblés manuellement ou préfabriqués, dans une aventure épique pour combattre le mal qui rôde à Amberland. C’est un jeu léger, de conte de fées, épique, héroïque et légèrement humoristique. Il ne faut pas des tonnes d’heures pour le terminer ni un grind sans fin pour progresser. En gros, c’est une lettre d’amour des années 90, l’âge d’or des RPG.

Superflat Games a annoncé la sortie de Super Lone Survivor sur Switch la semaine prochaine. Le lancement en Amérique du Nord est prévu pour le 24 novembre, et l’Europe l’aura un jour plus tôt, le 23 novembre.

Super Lone Survivor a été lancé en octobre 2020. Initialement, son lancement était prévu pour l’année dernière. Le jeu est un remake de l’original, reconstruit dans un nouveau moteur et comportant du contenu et des fonctionnalités supplémentaires.