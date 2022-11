D3Publisher a révélé que Samurai Maiden aura une sortie physique sur Nintendo Switch au Japon et le jeu proposera la langue anglaise comme sa sortie eShop (ainsi que le japonais, le chinois et le coréen). Le titre est en bonne voie pour un lancement mondial sur l’eShop. Cependant, il semble actuellement que le Japon soit la seule région à prévoir une édition physique. Mais comme la Switch ne connaît pas de frontières vu qu’elle n’est pas region-lock, tout propriétaire peut jouer au jeu sur sa console sans problème.

Vous pouvez précommander une copie physique Nintendo Switch de Samurai Maiden ici. Le jeu sera lancé le 1er décembre 2022 au Japon et le 8 décembre en Occident.

Un temple en flammes. Des tourbillons de fumée noire s’élèvent dans le ciel. Les cris de colère des soldats peuvent être entendus tout autour. Devant vous se tient un vieil homme barbu… Attends, c’est Nobunaga Oda ? !

Une jeune femme du 21e siècle, douée d’une grande habileté au sabre, se retrouve au Honnō-ji pendant la période Sengoku ! Avec un trio de nouveaux amis ninjas, elle court à travers le monde souterrain sous le Honnō-ji, confrontée à des cadavres enragés à chaque tournant ! Rien ne peut arrêter cette équipe féminine, la jeune femme devenue samouraï tailladant ses ennemis tandis que les ninjas les éliminent avec leur féroce ninjutsu ! Et quand les choses se compliquent, activez la technique du cœur dévoué pour que les samouraïs et les ninjas s’embrassent pour améliorer leurs capacités !

Il y a tant de batailles épiques et exaltantes à mener ! Tuez le Seigneur Démon de la période Sengoku et forgez des liens éternels avec vos amis ninjas ! Un tout nouveau jeu d’action et de combat à l’épée dirigé par des femmes est arrivé !