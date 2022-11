No More 500 va sortir le visual novel Suhoshin sur Nintendo Switch. La sortie est prévue sur l’eShop pour le 12 janvier 2023 pour 15,99 €. Chose plutôt rare sur un VN et appréciable, il sera en Français.

Suhoshin est précédemment sorti sur PC via Steam le 14 avril dernier.

Suhoshin est un Roman Visuel en 2D qui se déroule pendant la Corée médiévale. Alors que vous investiguez des meurtres mystérieux, vous devrez faire des choix interactifs qui vous mèneront vers des histoires et fins différentes. Yuri est un jeune homme récemment devenu garde. Il est de retour chez lui après une longue absence mais certains événements tragiques viennent troubler la tranquillité du village : des habitants sont retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Yuri est chargé d’enquêter mais comprend vite que le mal est plus profond qu’il n’y parait. L’histoire dépendra de ses choix !