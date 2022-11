Après un mois de novembre complétement fou, on termine l’année sur de belles sorties.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en décembre 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

DRAGON QUEST TREASURES (9 décembre)

Erik et sa sœur Mia vivent sur un drakkar viking, rêvant du jour où ils pourront enfin explorer le monde en quête d’un grand trésor. Une nuit, ils font la connaissance de deux créatures venues d’ailleurs, Porcellus et Persiana, et les voilà tous propulsés dans un endroit mystérieux appelé Draconia. Cette terre légendaire regorge de trésors qui n’attendent que d’être découverts. L’aventure à laquelle Erik et Mia aspiraient depuis toujours commence enfin ! L’immensité de Draconia et la multitude de trésors fabuleux obligeront Érik, Mia et leurs adorables compagnons à demander de l’aide. L’équipe se liera vite d’amitié et recrutera une palette de monstres sympathiques. En utilisant la vision magique de ces monstres et leur aptitude à détecter les trésors cachés, nos héros parcourront de vastes étendues, escaladeront des falaises d’un bond et franchiront des gouffres en planant afin de localiser de précieux butins même dans les endroits les plus inaccessibles ! Découvrez un monde immense, plein de variété, où surprises, épreuves et mystères parsèment le chemin qui mène au trésor légendaire de Draconia !

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION (13 décembre)

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION est une remastérisation de l’antépisode sensationnel de FINAL FANTASY VII. Celle-ci offre non seulement des graphismes en HD, mais aussi un doublage complet (en japonais et en anglais) ainsi que des arrangements musicaux inédits, afin de présenter sous un nouveau jour dynamique ce grand classique. Zack Fair, le protagoniste de CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION, est un guerrier qui est admiré par le jeune homme destiné à sauver le monde, qui a la confiance de héros légendaires, et est aimé par celle qui tient le sort de la planète entre ses mains. La histoire de ses rêves, de son sens de l’honneur, de tout ce qui le relie à Cloud, est révélée en entier dans cette saga grandiose qui a transcendé les limites d’une simple remastérisation HD.

La puissante compagnie Shinra possède sa propre formidable armée et siège à Midgar, la ville qui prospère grâce à l’énergie mako. Zack est un membre prometteur de la force d’élite de la Shinra, le SOLDAT. Avec son mentor Angeal, un SOLDAT 1re classe, et Séphiroth, le héros du SOLDAT, Zack doit mener enquête sur la récente disparition massive de SOLDATs.

Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered (1er décembre)

On retrouvait déjà de nombreux éléments propres à la série SaGa tels que les mécaniques de Glimmer et de Combo dans le jeu original Romancing SaGa -Minstrel Song-. À sa sortie, ce dernier était considéré comme l’apothéose de la série. Au cœur du jeu, on retrouve le système de scénario libre vous permettant de créer votre propre histoire en choisissant un des huit protagonistes aux origines et expériences variées, et de vous engager ensuite dans une aventure unique en son genre. Cette édition remasterisée améliore chaque aspect du jeu, avec des graphismes mis à jour en HD et de nombreuses améliorations de la jouabilité. C’est le titre parfait, que vous soyez un vétéran de la série SaGa ou que vous souhaitiez la découvrir.

Les dieux ont créé les humains, les humains ont créé des histoires. Le pays de Mardias a été créé par Marda, le créateur primordial. Par le passé, un combat violent avait agité ces terres, quand Elore, le roi des dieux, avait dû affronter trois divinités maléfiques : Death, Saruin et Schirach. À la fin d’un combat qui semblait interminable, Death et Schirach furent enfermés et privés de leurs pouvoirs, et Saruin fut lui aussi emprisonné grâce à la puissance des Fatestones suite au sacrifice du noble héros Mirsa. Ce combat titanesque eut lieu il y a 1 000 ans. Les Fatestones ont été éparpillés aux quatre coins du monde, et les dieux maléfiques font leur retour. Huit héros se lancent chacun dans une aventure qui semble être guidée par la destinée. Dans le vaste paysage de Mardias, quelles légendes laisseront ces aventuriers derrière eux ? C’est à vous de le décider !

River City Girls 2 (en décembre)

Il y a encore des ennuis à River City ! Reprenant peu de temps après l’original, River City Girls 2 permet aux joueurs de reprendre le contrôle de Misako et Kyoko – ainsi que Kunio, Riki et les nouveaux arrivants Marian et Provie – alors qu’ils se lancent dans un tout nouveau beat-’em up infusé de RPG. De nouveaux mouvements, de nouveaux ennemis, de nouvelles recrues, de nouveaux environnements, de nouveaux objets et le retour d’un vieil ennemi vous attendent, ainsi que le même sens de l’humour exagéré et le même combat à adrénaline que son prédécesseur. Le jeu proposera également plusieurs itinéraires, un système d’histoire dynamique et une action en coopération à deux joueurs.

Sports Story (en décembre)

Un jeu sur le sport, mais pas que. Plusieurs activités non-sportives ajoutent de la variété. L’inconnu vous attend à chaque tournant avec des activités alternatives telles que l’exploration de donjons, les missions d’infiltration, et les parties de pêche. Et puis des fois, ces activités auront même un lien avec le sport !

Chained Echoes (8 décembre)

Chained Echoes est un jeu d’aventure où un groupe de héros voyagent à travers les vastes étendues du continent Valandis pour mettre fin à la guerre qui oppose ses trois royaumes. Leur périple les mènera à travers des environnements variés, de hauts plateaux balayés par le vent à des archipels exotiques, de cités englouties à d’anciens donjons oubliés… Empoignez votre épée, canalisez vos pouvoirs magiques et embarquez à bord de votre Mech. Chained Echoes est un RPG à l’esthétique 16 bits dans un monde fantastique où les dragons se mêlent aux armures de méca. Suivez les aventures d’un groupe de héros et découvrez un monde débordant de personnages attachants, de paysages merveilleux et d’ennemis sournois. Saurez-vous restaurer la paix sur un continent où la guerre fait rage depuis des générations et où la traîtrise est monnaie courante?

Sword of the Vagrant (1er décembre)

Entrez dans le monde fantastique de Mithrilia et partez à la recherche de la vérité sur votre famille et ses secrets les plus enfouis. Incarnez une mercrenaire connue sous le nom de Vivian la Vagabonde qui poursuit les recherches de son défunt père dans l’unique but de retrouver sa famille. Du paisible petit village à l’immense château hanté, en passant par de mystérieuses forêts et d’anciens champs de bataille, que restera-t-il à notre héroïne une fois les armées de monstres défaites ? The Vagrant est un jeu d’action RPG en 2D Hack and slash. Utilisez les combos en chaîne, les attaques spéciales ou encore les attaques charges pour faire évoluer les compétences et l’équipement du mercenaire Vivian tout au long de cette époustouflante aventure. Vous pouvez devenir un maître de l’épée ou bien poursuivre l’histoire en toute simplicité.

SAMURAI MAIDEN (8 décembre)

Un temple en flammes. Des tourbillons de fumée noire s’élèvent dans le ciel. Les cris de colère des soldats peuvent être entendus tout autour. Devant vous se tient un vieil homme barbu… Attends, c’est Nobunaga Oda ? ! Une jeune femme du 21e siècle, douée d’une grande habileté au sabre, se retrouve au Honnō-ji pendant la période Sengoku ! Avec un trio de nouveaux amis ninjas, elle court à travers le monde souterrain sous le Honnō-ji, confrontée à des cadavres enragés à chaque tournant ! Rien ne peut arrêter cette équipe féminine, la jeune femme devenue samouraï tailladant ses ennemis tandis que les ninjas les éliminent avec leur féroce ninjutsu ! Et quand les choses se compliquent, activez la technique du cœur dévoué pour que les samouraïs et les ninjas s’embrassent pour améliorer leurs capacités ! Il y a tant de batailles épiques et exaltantes à mener ! Tuez le Seigneur Démon de la période Sengoku et forgez des liens éternels avec vos amis ninjas ! Un tout nouveau jeu d’action et de combat à l’épée dirigé par des femmes est arrivé !

Adventure Academia: The Fractured Continent (9 décembre)

Adventure Academia : The Fractured Continent est un RPG de stratégie à part entière qui se déroule dans le monde de Class of Heroes ! Créez votre propre groupe d’étudiants dans un royaume fantastique ! Récupérez-les et guidez-les vers la victoire contre les hordes de monstres ! Armé d’une ancienne relique — l’orbe de règle — transmise aux générations à venir et du soutien des fidèles éñèves d’Obsidian High, vous devrez élaborer des stratégies, recruter, gérer et combattre avec tout ce que vous avez pour vaincre les hordes de monstres qui menacent votre foyer. Assumez vos responsabilités et montrez la voie à suivre… et vers la vérité une fois pour toutes !

Wavetale (12 décembre)

Surfe sur les eaux d’une ville engloutie ! Combats des monstres marins géants, sauve tes voisins et découvre les secrets cachés sous la surface. Explore l’océan et l’archipel délabré de Ville-rivage dans Wavetale, un jeu d’action-aventure narratif avec une histoire mettant en scène des pêcheurs découragés, des ermites mystérieux et peut-être un pirate ou deux. Parcours des eaux calmes et surfe sur les vagues en incarnant Sigrid, une jeune fille qui se lie d’amitié avec une mystérieuse ombre lui conférant le pouvoir de marcher sur l’eau. File sur les flots, saute des toits des maisons avec ton filet et affronte de monstrueux ennemis pour sauver les citoyens des îles. Tout ceci avec l’aide des ombres des profondeurs… et de ta grand-mère grincheuse.

The Rumble Fish 2 (7 décembre)

Un jeu d’arcade légendaire développé par Dimps en 2005. Ce jeu de combat a gagné en popularité grâce à ses graphismes léchés, ses personnages animés en S.M.A (Smooth Model Animation) et sa dimension hautement stratégique due à son système à 2 jauges. De plus, grâce aux ajouts de fonctionnalités next-gen, le jeu est encore plus simple à prendre en main.

– Des mécaniques de combat soignées par un studio réputé pour ses jeux de combat:

Le premier jeu de combat original de Dimps, un studio qui a travaillé sur de nombreux jeux de combat. Il n’a eu de cesse d’attirer les fans du genre depuis sa sortie en 2005, grâce à ses mécaniques exploitant 2 jauges (une pour l’attaque et une pour la défense) et ses graphismes 2D somptueux animés en S.M.A. (Smooth Model Animation).

– De nouvelles fonctionnalités sur console pour une expérience de jeu moderne:

La version console comporte de nouvelles fonctionnalités, comme un mode versus en ligne : une première pour la licence. Il exploite la technologie Netcode Rollback, qui permet de corriger la latence entre les joueurs, rendant l’expérience en ligne plus agréable. De plus, le jeu supporte désormais le format 16:9, propose une intelligence artificielle et un mode d’entraînement pour que vous puissiez en profiter depuis votre canapé.

Railbound (1er décembre)

Reliez et façonnez des chemins de fer à travers différents paysages pour aider tout le monde à rentrer à la maison. Résolvez plus de 150 puzzles, des plus simples aux plus tortueux.

PLIEZ LES RAILS POUR FAIRE AVANCER LES TRAINS ! TCHOU-TCHOU ! Placez, enlevez et redirigez des raccordements afin que les wagons se connectent en toute sécurité à la locomotive. Soyez prudents, ne les laissez pas se percuter !

DE 150+ PUZZLES À COMPLÉTER Les niveaux principaux vous feront découvrir une ribambelle d’endroits à un rythme tranquille. Les bifurcations le long de la route vous mèneront à des casse-tête salés qui plairont même aux joueurs les plus exigeants !

DES MÉCANIQUES INSPIRÉES DE VRAIS TRAINS Utilisez des tunnels pour parcourir de grandes distances en peu de temps. Retardez des trains à l’aide de barrières ferroviaires bien placées. Modifiez les voies pour rediriger les voitures dans différentes directions. Rencontrez des amis en chemin et relevez encore plus de défis au cours de votre voyage !

DES JOLIS GRAPHISMES ET DES BELLES MÉLODIES Profitez des graphismes du jeu inspirés de bandes dessinées et d’une bande son relaxante créée par l’équipe de Golf Peaks et d’inbento.

Inscryption (1er démcebre)

Le créateur de Pony Island et The Hex revient avec une nouvelle lettre d’amour aux jeux vidéo, complètement hallucinée et obsessionnelle. Inscryption est une odyssée personnelle qui prend la forme d’un jeu de cartes d’un noir d’encre qui mélange le rogue-like, la création de deck, les énigmes des escape-room et l’horreur psychologique. Mais ce n’est pas tout, car les cartes renferment des secrets encore plus noirs… Dans Inscryption, vous pourrez… Obtenir un deck de cartes composées de créatures des bois, en les collectionnant, en les opérant… ou en vous automutilant. Révéler les secrets tapis dans l’ombre poisseuse de la cabane de Leshy. Vous embarquer dans une odyssée radicalement étrange et inattendue.

Aka (15 décembre)

Trouvez la paix intérieure dans ce jeu prenant place dans un petit monde ouvert. Améliorez le quotidien de l’île grâce à vos plantations, constructions et en aidant les autres… cependant, des démons du passé ressurgissent pour vous rappeler ce que vous désirez oublier.

Kukoos: Lost Pets (6 décembre)

Sur une planète recouverte d’eau, les Kukoos, une espèce amusante à l’esprit aventurier, vivent sur la seule île capable d’abriter l’arbre Kukoo. Après avoir essuyé un fiasco suite à une expérience visant à rendre leurs animaux de compagnie plus obéissants, les Kukoos doivent désormais retrouver leurs compagnons devenus aussi agressifs que turbulents, et reprendre le contrôle, afin de restaurer l’harmonie du paisible arbre Kukoo. Explorez des mondes secrets au cœur de l’arbre Kukoo pour retrouver vos amis et mettre un terme à la révolte des compagnons ! Cet adorable jeu de plateformes en 3D vous poussera à explorer le vaste univers riche en couleurs des Kukoos, où vous prendrez le contrôle de tout un tas de compagnons afin d’utiliser leurs capacités individuelles pour affronter des boss uniques, découvrir des objets à collectionner dissimulés et résoudre d’anciens puzzles. Explorez par vous-même ou collaborez avec un maximum de trois amis pour profiter d’une aventure à quatre comme vous n’en avez jamais vue !

The Outbound Ghost (1er décembre)

The Outbound Ghost est un RPG d’aventure dans lequel vous aidez des fantômes à accéder à l’au-delà. La ville d’Outbound est une ville fantôme au sens littéral du terme : elle est peuplée de spectres tourmentés, condamnés à une éternité d’errance pour n’avoir pas résolu tous leurs problèmes terrestres. Affrontez le passé, obtenez de nouvelles compétences, résolvez des puzzles et élucidez les mystères d’Outbound pour aider les habitants à trouver le repos et les libérer de leurs limbes fantomatiques.

Donut Dodo (1er décembre)

Prêt à atteindre le sommet du classement ? Vous êtes un dur à cuire et vous n’avez pas froid aux yeux, avez-vous ce qu’il faut ? Donut Dodo est un jeu d’arcade léger, rappelant les classiques du début des années 80 que nous chérissons encore aujourd’hui. Vous incarnez le boulanger Billy Burns, qui doit courir, sauter et grimper pour déjouer Donut Dodo et sa bande de larbins. Votre objectif est de collecter tous les donuts dans chaque niveau, dans le meilleur temps possible ! Arriverez-vous à atteindre le meilleur score aujourd’hui ? Venez vous amuser ! C’est 1983, mais en mieux ! Le jeu comprend…

Cassiodora (15 décembre)

La Princesse Cassiodora a été enlevée par le sorcier maléfique Kenzar. Pour la sauver les chevaliers Agni, Colden et Luken doivent faire face à une vaste armée de sorcières, fantômes et démons à travers le Royaume d’Astoria. Pour accomplir cet exploit, le druide Faramix octroie à Agni, Colden et Luken des ailes magiques ainsi que des pouvoirs élémentaires pour les aider lors de leur quête. Jouez avec vos amis ou seul et shootez pour vous frayer un chemin dans ce shoot ‘em up coloré. Gagnez des objets, personnalisez votre personnage, relever des défis et affronter de gigantesques boss.

Kardboard Kings (8 décembre)

Vous incarnez Harry Hsu, un jeune homme ayant récemment hérité du magasin de cartes de son père, un ancien champion du célèbre jeu de cartes « »Warlock » ». La réputation de votre boutique est en jeu ! Prenez votre place derrière le comptoir pour jongler entre les requêtes des habitants du coin et vos nouvelles responsabilités de directeur de magasin. Giuseppe, un cacatoès parlant, sera votre guide lors de cette aventure dans le monde de l’achat et de la revente, qu’il s’agisse de procurer des cartes spécifiques à des collectionneurs ou d’aider des clients enthousiastes vivant dans le voisinage.

Lil Gator Game (14 décembre)

L’île est votre terrain de jeu Un copain vous attend au sommet de chaque colline dans ce monde ouvert proposant une aventure centrée sur le mouvement, et tous ont besoin de votre aide ! Frappez des méchants de carton, explorez des collines et des forêts paisibles, et escaladez des rochers abrupts que seuls des enfants oseraient braver !

Exploration enjouée Explorez une île créée avec amour et absolument remplie de lieux à découvrir, d’amis à rencontrer et de bonheurs à vivre. Chaque zone de l’île propose des quêtes et des personnages à rencontrer uniques. Planez entre les pics des montagnes et visitez les enfants de la troupe de théâtre, agitez votre épée-bâton dans la forêt avec les écoliers, ou allez voir les enfants « cool » dans les Terres craquantes. Avec tant d’endroits à découvrir, impossible de savoir qui vous rencontrerez !

Rencontrez des amis Le monde est si grand, quand vous n’êtes qu’un petit alligator… Heureusement qu’il est aussi rempli d’amis ! Rencontrez de nouveaux amis et invitez-les à jouer sur le terrain de jeu de l’île. Chaque nouvel ami enrichira votre aventure, mais ce n’est pas toujours facile de se faire de nouveaux amis. Vous pourriez devoir terminer une quête ou deux !

Personnalisation artisanale Récoltez des matériaux d’artisanat partout sur l’île ! Utilisez-les pour fabriquer toutes sortes d’objets et donner vie au terrain de jeu ! Fabriquez de nouvelles capacités, par exemple pour utiliser votre ourson de chiffon afin de que le petit alligator s’effondre du sommet d’une montagne jusqu’au fond des vallées ! Faites ricocher des cailloux pour atteindre des méchants en carton lointains !

Frappez des méchants Un jeu d’aventure qui ne met pas la pression ! Le jeu Lil Gator est centré sur l’aventure et le plaisir, alors ne laissez pas une barre de PV vous empêcher d’atteindre votre objectif !

Swordship (5 décembre)

Swordship est un dodge’em up effréné et futuriste qui bouleverse les codes des jeux d’arcade traditionnels. Renversez le cours de la bataille en esquivant, en zigzaguant et en plongeant au milieu de vagues d’ennemis déterminés à en découdre.Dans ce roguelike addictif et rempli d’action, vous devez prendre des décisions rapides qui vous apporteront une victoire glorieuse contre la tyrannie et l’injustice et feront de vous un symbole d’espoir pour les bannis, ou feront sombrer votre héroïsme méconnu dans les abysses. La bande sonore mémorable fera monter votre adrénaline et vous transportera dans un futur aquatique sinistre.

Togges (7 décembre)

Un véritable OVNI du jeu vidéo ! Un mélange parfaitement dosé de mécaniques complètement nouvelles et agréablement familières. Propagez et empilez d’adorables cubes pour explorer des mondes incroyables, collectionnez des objets, découvrez des histoires savoureuses et aidez le Président-Roi à prendre le contrôle de l’univers pour lutter contre une menace inconnue : le Néant.

Sous les étoiles, au fin fond du cosmos, un mur infini se dresse entre l’univers et les dangers de l’inconnu. À travers les différentes constellations, les dirigeants de chaque domaine œuvrent pour protéger l’intégralité de l’Existence. Bienvenue dans Togges… Explorez des mondes multiples et immergez-vous dans des décors incroyables aux vues renversantes. D’une ville futuriste dans la savane à un royaume fait de gâteaux aux carottes, découvrez des histoires hautes en couleur et liez des amitiés dans tout le cosmos. Résolvez des puzzles environnementaux, utilisez des mécaniques créatives variées pour interagir avec le monde qui vous entoure et complétez toutes sortes de collections à travers des niveaux sur mesure. Chaque recoin déborde de trouvailles intéressantes ! Surmontez des défis en combinant les couleurs et les compétences de vos Togges, et amusez-vous à provoquer des situations inattendues grâce à un gameplay original aux niveaux ouverts et complexes que vous êtes libre d’explorer à votre guise pour affûter vos compétences. Un jeu conçu avec amour, par et pour des fans de jeux de plateformes en 3D. Cet hommage enchanteur aux jeux créatifs étonnants de l’âge d’or de la plateforme 3D est une relecture moderne inspirée des grands classiques du genre.

Papetura (1er décembre)

Venez en aide à deux petites créatures, Pape et Tura, dont la maison est menacée par les flammes. Explorez leur monde mystérieux enveloppé d’ombre et de lumière, entièrement réalisé à la main avec du papier. Émerveillez-vous devant la beauté simple de ce lieu inconnu mais étrangement accueillant dans lequel vous vous dirigerez à l’aide de votre souris. Prenez votre courage à deux mains et affrontez les monstres sombres et enflammés qui menacent votre paradis de papier. Papetura a été conçu avec amour et rend hommage à la fois aux créations en papier et aux jeux d’aventure old school. Laissez le jeu vous transporter dans un monde imaginaire et plongez pleinement dans la fantaisie du papier au rythme de la musique douce et délicate de Floex.

Mech Armada (8 décembre)

Mech Armada vous place à la tête de votre propre équipe de Mechs personnalisés. Créez et améliorez votre brigade de Mechs à partir de plus de 80 pièces uniques, chacune avec ses propres forces, faiblesses et styles de jeu. Entre lance-flamme, méga lance-missile, drone de combat ou encore pistolet laser, trouver une combinaison Mech appropriée et profiter de tout son arsenal est essentiel pour conserver vos ressources et vaincre les Nuisibles. Mech Armada propose des combats au tour par tour avec un système complexe de cases, où il n’y pas de solution parfaite aux défis auxquels vous faites face. Pour triompher, il vous faudra non seulement comprendre votre ennemi et anticiper ses actions, mais aussi connaître les limites de vos Mechs tout en gérant vos ressources et en observant judicieusement le terrain. À la fin de chaque zone, vous affronterez les boss des Nuisibles : ils sont énormes, laids et ridiculement coriaces. Serez-vous à la hauteur? Dans Mech Armada, aucune partie ne se ressemble. Grâce au modèle procédural, les niveaux sont générés aléatoirement dans des environnements post-apocalyptiques variés où les éléments se combinent harmonieusement pour vous faire profiter d’une expérience unique et stimulante. Comme dans tout roguelike, mourir dans Mech Armada rime avec game over. Il vous faudra alors recommencer à zéro avec de nouveaux Mechs et de nouvelles rencontres.

Warp Drive (1er décembre)

WARP DRIVE est un jeu de course de style arcade au rythme rapide avec une toute nouvelle façon de conduire : TÉLÉPORTEZ-vous instantanément autour de la piste pour trouver des raccourcis et des itinéraires cachés ! Prenez le contrôle de votre QUAD ROTOR pour tester vos compétences et vos capacités de conduite créative. Roulez au plafond, sautez dans de gigantesques canyons et faites la course autour de cascades dans une bataille épique de course à l’envers ! AMÉLIOREZ votre voiture entre les courses, en ajoutant progressivement plus de capacités et de pièces, ainsi qu’en modifiant son apparence. Suivez les conseils de votre manager au franc-parler, Lenny, ou ignorez tout ce qu’il dit… Qu’est-ce qu’ils en savent de la course les extraterrestres, de toute façon ?! Utilisez de redoutables MISSILES À TÊTE CHERCHEUSE pour détruire vos adversaires, ou posez des pièges avec les MINES EXPLOSIVES. Pilotez comme un as du volant, surpassez vos rivaux, accélérez à fond et téléportez-vous jusqu’à la victoire !

Super Kiwi 64 (2 décembre)

Super Kiwi 64 est une plate-forme 3D et un Collect-a-Thon, dans un look de console low poly de la fin des années 90.