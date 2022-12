Borderlands 3 pourrait potentiellement arriver sur Nintendo Switch très bientôt, comme l’indique le fait qu’il ait reçu un certain nombre de classifications différentes via le site officiel de PEGI.

Au-delà d’une simple classification PEGI pour le jeu principal de Borderlands 3, il existe également des classification individuelles pour tous ses contenus DLC, notamment son Director’s Cut, son Designer’s Cut et le Heist of the Handsome Jackpot de Moxxi.

Borderlands 3 est initialement sorti en 2019. Étant donné que les trois titres principaux précédents de Borderlands ainsi que les deux jeux Tales from the Borderlands sont tous apparus sur la console hybride de Nintendo, il n’est pas trop surprenant que Borderlands 3 puisse à son tour faire son chemin vers la Nintendo Switch.

Le shooter-looter est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure complètement folle ! Affrontez de nouveaux mondes et ennemis dans la peau de l’un des quatre Chasseurs de l’Arche proposés, avec chacun ses propres compétences et options de personnalisation.