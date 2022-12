Lesquin, le 1er décembre 2022 – NACON et le studio KT Racing sont heureux d’annoncer que WRC Generations, le jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, est désormais disponible en magasin sur Nintendo Switch™. La version digitale le sera quant à elle plus tard en décembre.

L’ultime opus de KT Racing est désormais accessible aux joueurs de Nintendo Switch™, leur permettant de découvrir le contenu le plus conséquent jamais offert dans un jeu de rallye. Le mode Ligues, l’une des nouveautés majeures, est un nouveau système de classement perpétuel dans lequel les joueurs peuvent s’affronter en solo ou en équipes, en fonction de leur niveau à travers des défis quotidiens et hebdomadaires. L’arrivée des voitures hybrides apporte son lot de nouveautés avec un gameplay plus stratégique qu’auparavant, dans lequel le joueur utilise la puissance électrique avec parcimonie, après avoir sélectionné la cartographie la plus adaptée à chaque spéciale. Le catalogue de livrées fait son apparition avec la possibilité de partager leurs livrées et stickers créés par les joueurs de la communauté qui seront mis en avant par un système de vote. Enfin, la création d’équipes permet aux joueurs de relever les défis et gravir le leaderboard de leurs groupes respectifs.

Afin de tenir compte des spécificités de leur machine, les joueurs Nintendo Switch™ bénéficient d’un leaderboard à part, rendant les fonctionnalités cross-plateforme exclusives aux versions PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series et PC.

WRC Generations en chiffres :

22 pays à découvrir

50 équipes à incarner

165 spéciales à maitriser

37 voitures légendaires à piloter, bonus comprises

750 kilomètres à parcourir

WRC Generations, le titre le plus abouti de la série est disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch™.