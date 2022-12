Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.0.0.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

De nouveaux événements souvenir seront ajoutés !

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.0.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 12 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 12 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/1/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 12 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.0.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 11 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.0.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir une nouvelle arme qui leur sera réservée.

Rapport tactique

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Hubert, Serviteur sinistre

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Souffle d’oracle

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Nah, Enfant dragon

Reginleif

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ephraim, Paire de princes

Tanngrisnir

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Marth, Fratrie d’Altea

Athame

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Kronya, Lame rutilante

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 2 600.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 13/12/2022 7:00(UTC).

○ Ajout d’une nouvelle aptitude de capitaine.

・ En tandem

Confère Atq/Vit +4 au capitaine pendant le combat. Au début des tours 2 à 5, permet au capitaine et aux unités à 2 cases ou moins du capitaine de se déplacer jusqu’à une case adjacente à un allié situé à 2 cases ou moins d’eux pendant un tour.

Note : cette nouvelle aptitude de capitaine sera disponible dans la saison débutant le 13/12/2022 7:00(UTC).

○ Lorsque vous visionnerez les combats, seuls vos paramètres « Anim. de combat des duels d’invoc. » s’appliqueront.

Même si votre adversaire a désactivé ses animations de combat, si les vôtres sont activées, celles-ci s’afficheront lorsque vous visionnerez les combats.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Salle tactique (A/D) : niveau 10

○ À présent, lorsque l’effet de barrière (A) sera activé, elle s’illuminera.

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Danse envoûtante » de Fire Emblem: The Binding Blade, et « Les jalons de l’avenir » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Nils, Étoile vagabonde

・ Cervantes, Général invincible

■ Mise à jour du menu « Alliés »

○ Une amélioration sera apportée afin que les héros mystérieux puissent occuper l’emplacement de donneur dans l’écran « Transmettre aptitudes » même s’ils sont choisis en tant qu’alliés favoris.

○ Un héros ayant été fusionné 10 fois, qui a 9 999 PA et qui a été utilisé en tant que receveur lors d’une fusion pourra désormais recevoir des aptitudes, etc., en effectuant une fusion.

Note : la valeur de fusion n’augmentera plus après la dixième fusion.

○ Les options « Éminent » et « Myst. » seront ajoutées au filtre « Type de héros ».

■ Autres modifications

○ Ajout de « Animations en combat auto » dans le menu « Paramètres ».

Vous pourrez choisir si vous voulez montrer les animations de combat lorsque vous utiliserez « Combat auto » indépendamment des autres paramètres.

○ Une erreur faisant que les événements s’affichent incorrectement sur la carte lorsque des aptitudes Sauveur sont activées sera corrigée.

Lorsqu’une aptitude Sauveur est activée, le héros qui possède cette aptitude apparaît au-dessus du héros que celui-ci protège sur la carte. Nous réglerons le problème faisant que, dans certaines circonstances, le héros protégé apparaît au-dessus.

○ Nous réglerons le problème faisant que, lorsque Daraen, Stratège déchue, a un accessoire équipé, celui-ci ne s’affiche plus dans les animations de combat.

○ Ajustement d’une illustration de Sonya, Sublimes lapines.

L’une des poses illustrées de Sonya, Sublimes lapines, sera ajustée comme suit :

■ Ancienne version

■ Nouvelle version

■ À propos de la maintenance

Une opération de maintenance pour la version 7.0.0 est prévue du 5/12/2022 4:00(UTC) au 5/12/2022 7:00(UTC).

*Ces horaires sont approximatifs. Il est possible que la maintenance se termine avant ou après la date fixée.

Fire Emblem Heroes sera indisponible pendant toute la durée de l’opération.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.