Cinq ans après la sortie de Cuphead, redécouvrez le titre culte en version physique sur Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4 !

Paris et Los Angeles, le 6 décembre 2022 – Le Studio MDHR, iam8bit, Skybound Games et Microids Distribution France (MDF) ont le plaisir d’annoncer la sortie des versions physiques de Cuphead ce jour. Le jeu acclamé par la critique est désormais disponible en version physique en France sur consoles PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One . Cette édition comprend le DLC ‘The Delicious Last Course’, 6 cartes à collectionner Cuphead Funnies, une carte de membre du club Cuphead et un visuel exclusif du Studio MDHR.

« Cela fait longtemps que nous souhaitons proposer des éditions physiques de Cuphead » déclare le Directeur du Studio MDHR, Maja Moldenhauer. « Une grande partie de la dimension nostalgique qui a nourri le design et l’esthétique de Cuphead est intimement liée à la merveilleuse expérience, quasi tactile, de se saisir d’un jeu qu’on aime sur une étagère, ouvrir la boîte, et plonger dans de nouveaux défis ou une grande aventure. Il n’y a rien de tel, et c’est pourquoi nous ne saurions être plus fiers du travail des équipes de iam8bit et Skybound, qui ont permis de donner accès aux joueurs à ces versions physiques, réalisées avec le même soin et savoir-faire que la façon dont le jeu lui-même a été conçu. Cette année a été particulièrement enthousiasmante ici, au Studio MDHR, et je ne vois pas de meilleure manière de l’achever qu’avec cette sortie ».

Cela fait maintenant cinq ans que les joueurs ont exploré pour la première fois les îles Aquarelle aux côtés de Cuphead et Mugman. Depuis sa sortie en 2017, Cuphead est devenu un véritable phénomène « indé » qui propose aux fans une myriade de produits dérivés, et depuis peu une série animée disponible sur Netflix. Le Studio MDHR, iam8bit et Skybound Games sont heureux de poursuivre l’héritage de Cuphead avec, pour la première fois, la sortie de versions physiques du jeu.