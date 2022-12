Rejoignez Buzz l’Éclair et Woody au royaume des jouets de Toy Story, et découvrez la nouvelle saison de la Voie des étoiles festive disponible dès aujourd’hui.

PARIS, FRANCE – Le 6 décembre 2022 – Leader dans la création et l’édition de jeux, Gameloft annonce la sortie de la dernière mise à jour de Disney Dreamlight Valley (notre test ici, ndlr), « Missions dans l’espace inexploré », et le lancement de la prochaine saison de la Voie des étoiles sur le thème des fêtes de fin d’année. De plus, Disney Dreamlight Valley est maintenant disponible en accès anticipé sur le Mac App Store℠ avec l’achat d’un Pack fondateur.

Dévoilé pour la première fois à la D23 Expo 2022, la mise à jour « Missions dans l’espace inexploré » de Disney Dreamlight Valley invite les joueurs dans le royaume inédit de Toy Story et dans une mission secrète au cours de laquelle le village pourrait accueillir un nouveau résident véritablement venu d’une autre planète.

Dans le royaume de Toy Story, les joueurs rétrécissent jusqu’à faire la taille d’un jouet et rencontrent les héros emblématiques, Buzz l’Éclair et Woody, qui y ont trouvé refuge depuis que l’Oubli a commencé à sévir sur Dreamlight Valley. De retour au village, les joueurs auront deux quêtes : aider Woody à apprendre la magie des souvenirs d’enfance et aider Buzz à recruter des résidents de Dreamlight Valley pour établir son premier avant-poste Star Command – chacune associée à une histoire riche et complète et à des récompenses d’amitié.

Pour les fêtes de fin d’année, ce jour marque aussi la sortie de la nouvelle « Voie des étoiles festive », remplie de nouveaux items exclusifs. En plus de nouveaux vêtements, meubles et accessoires, « la Voie des étoiles festive » inclut également la toute nouvelle fonctionnalité Styles qui vous permet d’habiller Mickey et Merlin pour les fêtes. Faites un bonhomme de neige, explorez les sommets sibériens ou découvrez les nouvelles recettes pour célébrer les fêtes de fin d’année avec tous vos amis Disney.

« Dans Le royaume de Scar, nous avons adoré voir nos joueurs laisser s’exprimer leur côté maléfique ! Maintenant, nous avons hâte de les voir explorer le royaume de Toy Story », déclare Manea Castet, Lead Producer à Gameloft Montréal. « Sans oublier que les joueurs trouveront assurément des surprises parmi leurs cadeaux de cette saison des fêtes de fin d’année, dont un potentiel nouveau résident d’origine interstellaire et une nouvelle option de garde-robe que la communauté espérait ! »

Dès aujourd’hui, Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur le Mac App Store avec l’achat d’un Pack fondateur. Disney Dreamlight Valley demeure disponible en accès anticipé sur les consoles Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One ainsi que sur PC sur Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store.