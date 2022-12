On en parlait fin Novembre, la sortie du nouveau DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot est annoncé pour le 13 Janvier 2023 !

C’est ce que nous apprend ce nouveau trailer (en Anglais cette fois), confirmant par la même occasion la sortie de 2 autres DLC reprenant une partie de l’histoire Dragon Ball Z… À votre avis, quel sera le prochain Arc qui arrivera en DLC ?

On vous laisse réfléchir à cela, en regardant la vidéo juste là:

L’heure de la bataille est enfin arrivée, le puissant Saiyan et le cruel tyran sont prêts à combattre !

Retrouvez Bardock contre Freezer et son armée dès le 13 janvier dans Bardock – Alone Against Fate, le nouveau DLC de Dragon Ball Z: Kakarot.