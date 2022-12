ATLUS a détaillé les nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles dans les prochains portages pour consoles et PC de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden, notamment des graphismes haute résolution, la possibilité de choisir son niveau de difficulté dès le début, la sauvegarde rapide et une fonctionnalité « Album » pour Persona 4 Golden. La société a également annoncé que chaque jeu coûtera 1 980 yens au Japon, ce qui équivaut probablement à 19,99€.

