L’un des modérateurs du sous-groupe Gaming Leaks and Rumours de Reddit reçoit de temps en temps des messages directs de l’un des utilisateurs du sous-groupe qui fait fuiter de manière créative des actualités vidéoludiques, juste avant leur annonce officielle.

Cette personne a déjà divulgué au modérateur le nom officiel de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sur Switch, Splatoon 3 et Wario Ware, avant qu’ils ne soient officiellement annoncés dans un Nintendo Direct. Le modérateur de Reddit dit que l’utilisateur a « un record invaincu » quand il s’agit de leaks et que l’utilisateur a envoyé un DM au modérateur de Reddit aujourd’hui en disant « Pensez-vous que tout le monde est prêt ? », ce qui pourrait faire allusion à des nouvelles de Metroid Prime, très probablement le remake de Metroid Prime.

Source