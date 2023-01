Dans exactement deux semaines (le 20 janvier pour être précis), le nouvel opus de la longue série Fire Emblem sortira enfin disponible sur Nintendo Switch.

Fire Emblem Engage offrira le gameplay habituel de RPG tactique que les fans ont appris à connaître et à aimer, complété par un casting riche et diversifié de personnages et une multitude de fonctionnalités de jeu.

Aujourd’hui, Nintendo a diffusé le traditionnel trailer de présentation de Fire Emblem Engage. Elle présente (presque !) tout ce que le jeu a à offrir, vous permettant de voir ce qu’Intelligent System a imaginé pour ce nouveau jeu Fire Emblem ! Pour plus de détails, je vous invite aussi à lire notre preview. La bande-annonce n’est disponible qu’en japonais à l’heure où nous écrivons ces lignes. La version française devrait être disponible dans les prochains jours.

Au passage, voici la liste complète des « guest » de cet opus :

– Marth (Shadow Dragon & The Blade of Light)

– Celica (Echoes)

– Sigurd (Holy War)

– Leif (Genealogy)

– Roy (The Binding Blade)

– Lyn (The Blazing Blade)

– Eirika (The Sacred Stone)

– Ike (Path of Radiance)

– Micaiah (Dawn of Radiance)

– Lucina (Awakening)

– Corrin (Fates)

– Byleth (Three Houses)

Nintendo a également préparé plusieurs publicités pour le jeu, dont deux publicités de 30 secondes pour la télévision :