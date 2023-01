Fire Emblem Engage sort aujourd’hui dans le monde entier (nitre test ici), et pour fêter cela, Nintendo et Intelligent Systems ont annoncé qu’une adaptation manga était en préparation !

Ce nouveau manga Fire Emblem est écrit et illustré par Kyou Kazurou (DEAD-end HOST, Gensou Kojiki Den, Himedoll !, Houkago Doll), et sera publié en série dans Saikyou Jump (un magazine mensuel) et dans l’application Shounen Jump+.

Le numéro de mars de Saikyou Jump (qui sortira le 3 février au Japon) comportera un chapitre Prologue, présentant les événements qui se sont déroulés avant le réveil d’Alear dans le Somniel. La publication en série proprement dite débutera dans le numéro suivant (qui sortira le 3 mars au Japon). Pour ceux qui prévoient d’accéder au manga via l’application Shounen Jump+, les 3 premiers chapitres seront disponibles gratuitement en permanence, tandis que les chapitres suivants ne resteront gratuits que pendant 3 semaines après la publication). Pour l’instant, on ne sait pas encore combien de chapitres comptera ce manga Fire Emblem Engage.

Malheureusement, il n’est pas clair si / quand ce manga sera officiellement disponible en anglais. Ce Fire Emblem Engage n’est pas le premier manga basé sur la série Fire Emblem. Fire Emblem Fates en a eu un (centré sur Leo), et en 2015, un manga de Shin Kibayashi (scénariste de Fire Emblem Fates) et Kozaki Yusuke (character designer de Fire Emblem Awakening et Fire Emblem Fates) a été annoncé, bien qu’il ait été finalement annulé.

Voici quelques pages d’aperçu du manga Fire Emblem Engage :