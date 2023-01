Saint-Ouen, France – 25 janvier 2023 : Fangamer, le développeur indépendant EXOK et Just For Games ont la joie d’annoncer l’arrivée en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 du jeu de plateformes en pixel-art ayant redéfini le genre Celeste.

Récompensé à de nombreuses reprises, le jeu est régulièrement cité comme l’un des meilleurs jeux indépendants de tous les temps.

Réclamée à de nombreuses reprises par les fans, cette version physique PEGI contenant des bonus physiques sera disponible au 30 juin 2023.

À propos de Celeste : Aidez Madeline à survivre à ses démons intérieurs sur le mont Celeste, dans ce jeu de plateforme ultra relevé fait à la main, réalisé par les créateurs du classique TowerFall. Les commandes sont simples et accessibles : il suffit de sauter, sprinter en l’air et grimper. Mais il faudra maîtriser toute la profondeur jeu qui fait de chaque échec une leçon. Les renaissances rapides incitent à grimper pour découvrir les mystères de la montagne et à braver tous ses dangers. Ça y est, Madeline. Respire bien fort. Tu peux le faire. Caractéristiques principales : Une aventure solo portée par une histoire touchante, avec des personnages pleins de charme et toute l’émotion de la découverte de soi.

Une énorme montagne avec plus de 700 écrans de défis ultra-difficiles et de secrets.

Les chapitres Face B à débloquer sont conçus pour les alpinistes les plus courageux.

Plus de deux heures de musique originale, un piano éblouissant et des rythmiques synthétisées accrocheuses.

Tarte fournie !