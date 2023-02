Une bande-annonce spéciale pour le projet du 25ème anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! est également dévoilée

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a le plaisir d’annoncer aujourd’hui ses plans concernant le Yu-Gi-Oh! World Championship 2023, la prestigieuse compétition internationale qui détermine les meilleurs Duellistes au monde dans trois catégories.

Suite aux événements de ces dernières années, l’édition 2023 marquera le grand retour du tournoi qui s’est tenu pour la dernière fois en 2019. KONAMI prévoit actuellement d’organiser le Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 en août au Japon.

Le Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 comprendra trois tournois séparés pour Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER (JCJ), Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS et Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Les détails concernant les qualifications pour le Yu-Gi-Oh! World Championship seront partagés sur le site officiel de Yu-Gi-Oh! JCJ, les réseaux sociaux et à travers les notifications in-game.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

En complément de cette annonce, KONAMI est heureux de partager une bande-annonce spéciale pour promouvoir le projet du 25ème anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! :

Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! fêtera son 25ème anniversaire le 4 février 2024. De nos jours, Yu-Gi-Oh! JCJ et les jeux vidéo de la licence tels que Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS et Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sont appréciés par des millions de fans dans le monde. Afin de célébrer 25 ans de Duels, KONAMI lance son projet du 25ème anniversaire en 2023, qui comprend la sortie de produits spéciaux et différentes autres promotions à travers le monde.

KONAMI dévoilera prochainement davantage d’informations concernant son projet du 25ème anniversaire.

À ce jour, le célèbre Yu-Gi-Oh! JCJ est disponible dans le monde entier avec des produits distribués dans plus de 80 pays et traduits dans 9 langues, pour les fans de tous âges.