Une très très bonne nouvelle sorties sur Nintendo Switch du mois de septembre 2022, le tactical-RPG The DioField Chronicle (notre test ici) n’ pas réussi à trouver son publique.

Bonne nouvelle cependant, une grosse mise à jour de contenu entièrement gratuite, annoncée pour mars 2023, est déjà disponible et propose :

A free update is coming to #TheDioFieldChronicle soon, including:

☠️ New scenario: Waltaquin’s Story

⚠️ New difficulty: Very Hard

📖 New weapon type: Magic Tome

➕ Extra Mode difficulty for New Game+ pic.twitter.com/970z2EbWpi

— The DioField Chronicle (@DiofieldGame) February 27, 2023