Le mercredi 1 mars, nous avons eu l’opportunité de rencontrer NIS America. Ils nous ont parlé de leurs projets à venir pour cette année et nous avons eu la chance de tester très brièvement cinq de leurs jeux dont le très attendu Disgaea 7: Vows of the Virtueless, dont la sortie sur la Nintendo Switch est prévue pour automne 2023.

Pendant deux heures, nous avons donc pu mettre la main sur cinq des jeux prévus pour cette année par NIS America. Il s’agit de Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook, The Legend of Heroes : Trails into Reverie, GrimGrimoire OnceMore, Raiden III : xMIKADOMANIAX, et Disgaea 7 : Vows of the Virtueless.

L’occasion de vous faire le point sur ce que nous avons vu sur ces deux heures qui se sont écoulées très rapidement. Il faut comprendre que nous avons eu approximativement une vingtaine de minutes sur chaque jeu, et ce temps est bien sûr insuffisant pour jauger les jeux que nous avons eu entre nos mains, surtout sur des JRPG comme Trails Into Reverie.

GrimGrimoire OnceMore

Nous avons déjà pu tester GrimGrimoire OnceMore, le remaster du jeu de 2007 qui n’était sorti que sur PS2 à l’époque. C’est un jeu de stratégie en 2D et en temps réel qui se déroule dans un univers magique. Nous incarnons Lilet qui vient d’intégrer une prestigieuse école de magie.

La prise en main est un peu ardue, nous mettons beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe à l’écran, car nous avons énormément d’éléments à assimiler avant de pouvoir apprécier le gameplay. Le jeu est coupé en plusieurs journées, et chaque journée est délimitée par une mission que nous devons réussir pour avancer dans le récit.

Les missions nécessitent souvent de tuer les monstres qui peuplent l’école de magie. Pour ce faire, nous devons à la fois gérer les ressources que nous produisons (le mana) qui nous permettront de créer des armées que nous envoyons à l’assaut. Nous n’avons pas eu assez de temps sur ce jeu pour savoir si le gameplay est complet ou bien pour comprendre l’utilité de toutes les troupes que nous avons vu.

L’expérience était cependant intéressante, assez pour attiser notre curiosité. GrimGrimoire OnceMore arrive sur la Nintendo Switch le 7 avril au prix de cinquante euros. Le jeu ne sera disponible qu’en anglais.

Raiden III: xMIKADOMANIAX

Nous avons pu ensuite tester Raiden III: xMIKADOMANIAX, un shoot ‘em up qui essaie de reprendre le gameplay des jeux d’arcade, et dans lequel nous contrôlons un avion de combat qui doit détruire tous les ennemis qui se trouvent face à lui.

Pour nous aider, nous récupérons des améliorations temporaires qui boosteront nos tirs ou transformeront nos balles en de puissants lasers. La prise en main est rapide, le gameplay est efficace, et Raiden III: xMIKADOMANIAX semble réservé à un public qui aime les jeux nerveux sur de courtes sessions.

Le jeu peut visiblement se jouer avec une autre personne, mais nous n’avons pas pu essayer ce mode.

Raiden III: xMIKADOMANIAX sera disponible le 9 juin au prix de quarante euros. Il n’y aura pas de traduction française mais ce ne sera pas un élément très gênant pour ce jeu.

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook est un tactical RPG. Dans le peu que nous avons pu voir, c’est un jeu au concept très simple dans lequel nous nous déplaçons dans divers donjons pour looter, tuer des monstres et les dépecer. Il y a un certain aspect « roguelike », dans le sens, où, nous devons descendre et descendre dans les donjons afin d’obtenir de meilleurs ingrédients, avec des monstres de plus en plus puissants, avec le risque de mourir et de recommencer.

Nous pouvons ensuite utiliser les ingrédients que nous récoltons dans des recettes pour faire de l’équipement, mais aussi pour améliorer les statistiques de nos personnages. C’est un jeu où nous pouvons tout manger, même les cailloux que nous ramassons sur notre passage.

Les combats nous permettent de nous déplacer assez librement et les personnages disposent de puissantes capacités à utiliser de façon intelligente en fonction de leur classe.

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook sera disponible le 26 mai au prix de cinquante euros. Là encore, aucune traduction française n’est prévue.

The Legend of Heroes : Trails into Reverie

The Legend of Heroes, une des licences iconiques de NIS sera de retour sur la Nintendo Switch et nous avons pu y jouer sur une Playstation. Le jeu semble, comme le reste de la série, si imposante en termes de contenu que nous n’avons pu qu’effleurer ce JRPG.

En vingt minutes, nous avons pu voir le début d’une histoire, une guerre dans laquelle nos personnages sont lancés et quelques bases de combats. Nous avons pu entrapercevoir certaines classes, mais les cinématiques d’introduction ont pris plus de la moitié de notre temps. Certains passages étaient charmants et les graphismes intéressants.

Les nouveaux joueurs se trouveront forcément face à un contenu si massif qu’ils seront perdus et ils mettront du temps à comprendre le pourquoi du comment. Les fans, eux, seront ravis de retrouver le jeu qu’ils aiment et qui arrivent trois ans après sa sortie au Japon. The Legend of Heroes : Trails into Reverie arrive le 7 juillet pour le prix de soixante euros. Attention, toujours pas de traduction française pour un jeu qui dispose de sacrés passages écrits.

Disgaea 7 : Vows of the Virtueless

Nous terminons volontairement sur la licence certainement la plus attendue des fans, parce que nous n’avons pas vraiment joué à Disgaea 7 : Vows of the Virtueless. Nous n’avions accès qu’à un build japonais, alors c’est NIS America qui nous a montré pendant une dizaine de minutes le tactical RPG.

Ce que nous pouvons retenir, c’est que NIS America a vraiment insisté lors de sa présentation mais aussi lorsqu’il nous a montré le jeu sur le travail des développeurs qui, selon eux, ont pris conscience des retours mitigés de Disgaea 6. Ils ont régulièrement parlé de retour aux sources dans lequel les anciens joueurs pourront se retrouver.

Nous avons pu entrapercevoir le roster, on nous a présenté un soutien ainsi qu’une mécanique de jeu, la rage, qui, une fois chargée, permet de transformer notre héros en géant et de devenir surpuissant, un peu à l’image des Gigamax dans Pokemon.

Disgaea 7 : Vows of the Virtueless sera disponible en automne 2023 au prix de soixante euros. Le jeu sera traduit en français.

Et le reste ?

NIS America nous a aussi présenté d’autres jeux à venir qui sortiront sur la Nintendo Switch en 2023.

R-Type Tactics III Cosmos est un jeu qui ressemble à un shoot ‘em up mais qui est un jeu de stratégie au tour par tour. Il doit sortir cet été au prix de cinquante euros, avec une traduction française.

Rhapsody : Marl Kingdom Chronicles est un JRPG prévu en automne 2023 au prix annoncé de cinquante euros. C’est une compilation de deux jeux sortis sur la première et la deuxième Playstation. Aucune traduction n’est prévue.

The Legend of Nayuta : Boundless Trails est un action RPG prévu aussi en automne 2023 à cinquante euros. Le jeu se présente comme un jeu rempli d’action mais avec aussi des énigmes à résoudre dans notre environnement.

CRYMACHINA est un jeu d’action RPG qui se déroule dans le futur. Au risque de nous répéter, ce jeu est lui aussi prévu sans traduction française. Il sera disponible au prix de soixante euros. Aucune date de sortie n’est pour l’instant annoncée.